Тренер сборной Германии прокомментировал победу над США в полуфинале чемпионата мира по баскетболу

Сегодня, 19:59
Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт прокомментировал победу команды над США (113:111) в полуфинальном матче чемпионата мира по баскетболу.
«Меня впечатляет то, как мы играли и держались друг за друга, когда дела шли плохо. Так что мы наслаждаемся сегодняшним вечером и готовимся к воскресенью.
Это великая победа для нас, но мы еще не там, где хотели бы быть. Эти парни хотят выиграть золото, так что остался еще один важнейший матч. Мы дадим игрокам насладиться победой сегодня вечером, но завтра продолжим работу и будем готовиться к воскресенью», — цитирует Херберта Eurohoops.
Финал чемпионата мира-2023 Германия — Сербия состоится в воскресенье, 10 сентября и начнется в 15.40 по московскому времени. В этот же день США и Канада разыграют бронзовые медали, их встреча начнется в 11.30.