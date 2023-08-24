Вернет ли США былое величие? Отстоит ли Испания титул? Что нужно знать о ЧМ-2023

В пятницу стартуют главные в мире мужского баскетбола соревнования после Олимпийских игр — чемпионат мира.

ЧМ-2023 будет вторым из трех подряд, которые запланировано провести в Азии, между турниром 2019 года, прошедшим в Китае, и будущим ЧМ-2027 в Катаре. Он также станет вторым в истории с участием 32 команд и первым, который проведет не одна страна. Хозяев у чемпионата будет сразу трое — предварительные стадии примут Филиппины, Япония и Индонезия, а главные матчи пройдут на Филиппинах.

Сразу напомним, что в отличие от ЧМ-2019 сборной России на этом турнире не будет. По всем известным причинам команду Зорана Лукича сняли с пробега еще по ходу отборочного турнира. Впрочем, это не единственная потеря среди тех, кто четыре года назад был как минимум во втором раунде. Да и многих статусных игроков на площадке болельщики недосчитаются. Давайте разбираться, кто и как сыграет на этом чемпионате мира.

Чемпионат без хозяина

Формула соревнований, апробированная четыре года назад в Китае, не изменилась. 32 участника на первом этапе разбиты на восемь квартетов, из которых по две лучших команды выходят во второй раунд, а остальные отправляются разыгрывать места с 17-го по 32-е. Это важно, ведь чемпионат мира служит и частью олимпийской квалификации — по два лучших представителя Европы и Америки, равно как по одной команде из Азии, Африки и Океании, получат прямые путевки на Игры в Париже.

На втором этапе команды будут снова объединены в четверки по перекрестному принципу (группа А с группой В, группа С с группой D и так далее) и сыграют круговой турнир, при этом результат очной встречи на предварительном этапе учитывается на следующей стадии. И уже после этого начнется плей-офф на выбывание. 5 и 6 сентября будут сыграны четвертьфиналы, 8 сентября — полуфиналы, а 10-го — финал.

Любопытное отступление — многие уже могли забыть, но на проведение ЧМ-2023 претендовала Россия. Глава РФБ Андрей Кириленко был полон решимости провести в стране крупный международный турнир, и заявка добралась до финальной стадии выборов. Но уже после оглашения шорт-листа Россия и Турция взяли самоотвод, прямо перед голосованием снялась совместная заявка Аргентины и Уругвая, и в итоге азиатская триада победила на безальтернативной основе.

Интересно, с какими чувствами сейчас вспоминают тот эпизод в Аргентине? Ведь южноамериканская топ-сборная, дошедшая на ЧМ-2019 до финала, на нынешний турнир не попала, уступив в отборе. Помимо Аргентины и России на этот чемпионат не пробились, например, игравшие в Китае в четвертьфиналах сборные Польши и Чехии, завсегдатай крупных турниров Тунис, единственный представитель Африки на Олимпиаде в Токио Нигерия. А также не получившая автоматическое место как хозяйка Индонезия — так что ЧМ-2023 станет первым в истории, который пройдет без одного из организаторов.

Зато сразу четыре команды едут на Дальний Восток в роли дебютантов. Две из них представляют постсоветские страны — впервые в истории права попасть в компанию лучших команд планеты добились Латвия и Грузия, которых мы нередко видели на Евробаскетах. Еще двое первооткрывателей представляют Африку — это экзотический для многих Южный Судан и Кабо-Верде, ставшее самым маленьким государством-участником в истории чемпионатов мира.

Тайриз Халибертон и Стив Керр. Фото Getty Images

Бросить вызов США

Увеличив количество участников турнира и матчей, что способствует расширению географии и продвижению баскетбола на планете, международная федерация предсказуемо столкнулась и с вытекающими из того же источника трудностями. На предварительном этапе разительно не хватает громких афиш, ведь редко в какой из восьми групп собраны хотя бы две сильные команды. А класс сборных заметно разнится, и некоторых так и хочется назвать «пассажирами».

Впрочем, статусные встречи на первой стадии все-таки будут — например, 25 августа схлестнутся Франция и Канада, 27-го сыграют Австралия и Германия, 28-го США встретится с Грецией, а Испания с Бразилией. И здесь мы подходим к другому вопросу — отсутствие звезд. Так, у Греции на чемпионат не поехал Яннис Адетокумбо, у Сербии остался дома лучший игрок НБА последних сезонов Никола Йокич, французы не привезли первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму, канадцы остались без Джамала Мюррея, у австралийцев сломался Джок Лендейл. А американцы уже давно не привозят на такие турниры «дрим-тим».

С другой стороны, нельзя сказать, что посмотреть вообще не на кого. В составах сразу 20 сборных есть представители НБА — Лука Дончич, Деннис Шредер, Карл-Энтони Таунс, Богдан Богданович, Йонас Валанчюнас, Никола Вучевич, Лаури Маркканен, Эван Фурнье и Руди Гобер сыграют за европейские команды. Целая россыпь игроков из лучшей лиги мира у австралийцев и канадцев.

Хотя главным фаворитом чемпионата привычно считаются американцы. Да, у них нет, например, Леброна Джеймса или Кевина Дюранта. Зато есть Брэндон Ингрэм, Энтони Эдвардс и Джейлен Брансон. На прошлом турнире сборная США с треском провалилась и теперь жаждет реванша, не удовлетворившись олимпийским золотом. Кстати, игры американцев на предварительной стадии пройдут на 55-тысячной «Филиппины Арена» и, нет сомнений, соберут аншлаги.

Из тех, кого стоит также причислить к фаворитам, — Испания, Франция и Австралия. Испанцы приедут на ЧМ-2023 действующими обладателями титула. Настораживает, что состав у них ровный, но и не слишком звездный. При всем уважении к Руди Фернандесу и Серхию Юлю, но первому уже 38, а второму 35, и пик их карьеры позади. К тому же за всю историю турнира только трем командам удавалось брать титул дважды — Бразилии в 1959-м и 1963-м, Югославии в 1998-м и 2002-м и США в 2010-м и 2014-м.

Бронзовые призеры Токио из Австралии котируются высоко, но после потери Лэндейла остались фактически без центровых. Хотя по сетке турнира им угадывается более легкий путь, чем испанцам или французам. У Франции очень мощный состав и без Вембаньямы, они в Токио обыграли американцев, а год назад были в финале Евробаскета. Хотя им уже на первой стадии предстоит схлестнуться с Канадой, у которой в составе наибольшее количество игроков НБА, если не считать американцев. И поражение может заметно осложнить турнирные перспективы.

Во второй эшелон претендентов можно включить Канаду, Сербию, Италию, Литву и Словению. В каждой из этих команд есть игроки, способные делать разницу и вытащить себя и партнеров минимум в четвертьфинал. Из темных лошадок следует присмотреться к Доминиканской Республике, Кабо-Верде и Южному Судану. Доминиканцы во главе с Таунсом отцепили от чемпионата Аргентину, а ведь и на прошлом турнире они были во втором этапе. Сейчас у них не самая сложная группа и возможность сделать шаг вперед. У дебютантов из Кабо-Верде есть Эди Тавареш. Лидер мадридского «Реала» в последние сезоны является одним из лучших в Евролиге и способен на сюрпризы. Суданцы сами по себе команда-сюрприз, а их лидер Нуни Омот ходил под НБА. Поэтому в удачный день они могут обыграть кого угодно.

Чемпионат мира-2023

Группа А: Ангола, Доминиканская Республика, Филиппины, Италия

Группа В: Южный Судан, Сербия, Китай, Пуэрто-Рико

Группа С: США, Иордания, Греция, Новая Зеландия

Группа D: Египет, Мексика, Черногория, Литва

Группа Е: Германия, Финляндия, Австралия, Япония

Группа F: Словения, Кабо-Верде, Грузия, Венесуэла

Группа G: Иран, Испания, Кот-д'Ивуар, Бразилия

Группа Н: Канада, Латвия, Ливан, Франция