Франция вылетает с ЧМ-2023. «Трехцветных» сгубили отказ от Эртеля и странное судейство

Гобер и Маркканен не смогли вывести свои команды во второй раунд.

Чемпионат мира

Группа Е. Япония — Финляндия 98:88 (22:15, 14:31, 27:27, 35:15)

Группа H. Франция — Латвия — 86:88 (33:26, 20:23, 21:13, 12:26)

В первый день ЧМ-2023 в «СЭ» вышел материал про 10 главных звезд этого мундиаля. Двое из них — Руди Гобер и Лаури Маркканен — покидают турнир уже после двух игровых дней. Франция ужасно провела вторую половину с Канадой и заключительную четверть с Латвией, а Финляндия уступила Австралии и Японии. И если финны рассматривались как крепкая сборная, которая может удивить, то Франция при всех ее потерях считалась претендентом на медали. Так что вылет подопечных Венсана Колле пока главный апсет турнира.

Ошибки Колле и арбитров

В первый игровой день французы разгромно уступили Канаде. Причем в первой половине на равных бились против Шэйя Гилджеса-Александера и других звезд соперника (уступали 43:40), но развалились в третьей четверти. Пятерка Окобо — Фурнье — Батюм — Ябуселе — Гобер пропустила рывок 11:2. После этого Канаду было уже не остановить. Важно отметить, что в этом матче все звездные игроки «Кленовых листьев» показали великолепную игру в защите. Уровень контакта был запредельный. Количество открытых бросков французов после перерыва можно пересчитать по пальцам.

Венсан Колле с игроками сборной Франции. Фото Reuters

Это говорит о том, что канадцы сразу взяли быка за рога и не стали откладывать выход в следующий этап. Команде Колле же предстоял матч жизни с Латвией. Да, латвийцы играют на ЧМ без своей главной звезды Кристапса Порзингиса (поддерживает команду со скамейки запасных в Джакарте), но это крепкая сборная, с неплохой скамейкой. В частности, в недавних товарищеских матчах латвийцы обыгрывали Литву и Пуэрто-Рико, а стартовали на мундиале с уверенной победы над Ливаном (109:70).

Впрочем, Франция считалась безоговорочным фаворитом. Финалисты Евробаскета-2022 и бронзовые призеры двух последних ЧМ просто обязаны были реабилитироваться за провал с Канадой. И большую часть матча «Трехцветные» показывали неплохой уровень. Эван Фурнье при помощи Гобера и Гершона Ябуселе вел свою команду к победе. По итогам третьей четверти преимущество французов составляло 11 очков, но в заключительной десятиминутке у них неожиданно все разладилось.

Латвия уперлась в защите, стала попадать дальние броски, да и судьи решили помочь андердогу. В середине четвертой четверти арбитры из Панамы, Аргентины и Уругвая решили неожиданно дать второй технический фол Нандо Де Коло. Хотя в том эпизоде правило нарушали именно против бывшего игрока ЦСКА. Де Коло после небольшой словесной перепалки отправился досматривать матч в раздевалку, а в составе команды остались исключительно неопытные разыгрывающие. Эли Окобо (1 передача за всю игру), Якуба Уаттара (не выходил) и Сильвен Франсиско (8 очков и 3 передачи).

Без сильного первого номера французы растерялись, совершая одну потерю за другой. Латвийцы же во главе с братьями Бертанс исправно набирали очки и затащили соперника в напряженную концовку. И тут судьи снова вышли на первый план. За 37 секунд до конца Гоберу выписали фол в нападении. Хотя повторы показывают, что центровой «Миннесоты» не нарушал правила. К тому моменту Франция вела «+1», но пропустила два очка в ответной атаке и уже не смогла отыграться. Таким образом, Канада и Латвия определят победителя группы, а в матче Франция — Ливан не будет решаться ровным счетом ничего.

Как же Колле должно быть обидно, что он пошел на поводу у руководителей местной федерации баскетбола, которая забанила его основного разыгрывающего Томаса Эртеля только из-за того, что он подписал контракт с петербургским «Зенитом». Эртель был основным разыгрывающим Франции на успешной Олимпиаде-2020 и Евробаскете-2022. Давайте просто посмотрим на цифры. На чемпионате Европы Томас делал в среднем по 7,1 передачи за игру (лучший показатель в команде) и набирал по 14,3 балла за эффективность (больше только у Гобера — 17,9). А еще он практически в одиночку вывел французов в полуфинал. С Италией разыгрывающий набрал 20 очков, 8 передач, 1 перехват (20 баллов за эффективность). В том числе забросил спасительный лэй-ап за 5,2 секунды до конца четвертой четверти. Можно смело сказать, что без Эртеля Франция бы не добралась до решающего матча с Испанией.

Поэтому отказ от услуг Эртеля — это не только минус в карму, но и выстрел себе в ногу. Франция едет домой по делу.

Вот что про отсутствие Эртеля сказал один из лидеров французов Батюм.

«Все должны спросить с себя после того, что произошло этим летом — тренеры, игроки, федерация, вообще все, — подчеркнул после матча Батюм. — Мы лишаем себя определенных игроков, теряем баскетболистов из-за определенных условий. Всем нужно собраться! Это был мой последний Кубок мира, я сделал все для цветов команды и буду скучать по летним турнирам. Но когда мы лишаем себя определенных игроков... Мы были вместе, мы через столько прошли за эти годы. Игроки облажались, но не только игроки должны спросить с себя. У меня в сборной Франции остался один год. Нам все нужны в Париже, все и в лучших кондициях. Мне плевать на политику, но нам нужна максимально сильная сборная Франции».

Радость игроков сборной Японии после победы над Финляндией. Фото Reuters

Первая победа японцев

После двух туров турнир покидает и Финляндия. В первом матче их крупно обыграла Австралия (98:72), а во втором Маркканен и Салин уступили хозяевам паркета японцам (98:88). Причем после первой половины финны уверенно выигрывали («+10»), но разгромно проиграли последнюю четверть со счетом 35:15. Форвард «Юты» набрал 28 очков и 19 подборов, но один в поле не воин даже в матче с Японией. У Страны восходящего солнца суперигру выдали натурализованный американец Джош Хоукинсон (27 + 12 подборов) и разыгрывающий Юки Кавамура (25 + 9 передач). Единственный представитель японцев в НБА Юта Ватанабе ограничился четырьмя очка.

Это была первая победа японцев над европейской командой в истории чемпионатов мира. В среду они встретятся с Австралией в матче за выход во второй раунд. Германия обеспечила себе выход из группы E после волевой победы над австралийцами (85:82). Героем встречи стал Деннис Шредер, набравший 30 очков и 8 передач.

Также путевки во второй раунд себе уже обеспечили сборные Доминиканской Республики (Таунс и компания обыграли Италию), Литвы и Черногории. В заключительном матче первого раунда литовцы и черногорцы поборются между собой за первое место в группе D.