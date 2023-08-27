Франция вылетает с ЧМ-2023. «Трехцветных» сгубили отказ от Эртеля и странное судейство

Сегодня, 20:40
Чемпионат мира
Группа Е. Япония — Финляндия 98:88 (22:15, 14:31, 27:27, 35:15)
Группа H. Франция — Латвия — 86:88 (33:26, 20:23, 21:13, 12:26)
В первый день ЧМ-2023 в «СЭ» вышел материал про 10 главных звезд этого мундиаля. Двое из них — Руди Гобер и Лаури Маркканен — покидают турнир уже после двух игровых дней. Франция ужасно провела вторую половину с Канадой и заключительную четверть с Латвией, а Финляндия уступила Австралии и Японии. И если финны рассматривались как крепкая сборная, которая может удивить, то Франция при всех ее потерях считалась претендентом на медали. Так что вылет подопечных Венсана Колле пока главный апсет турнира.
В первый игровой день французы разгромно уступили Канаде. Причем в первой половине на равных бились против Шэйя Гилджеса-Александера и других звезд соперника (уступали 43:40), но развалились в третьей четверти. Пятерка Окобо — Фурнье — Батюм — Ябуселе — Гобер пропустила рывок 11:2. После этого Канаду было уже не остановить. Важно отметить, что в этом матче все звездные игроки «Кленовых листьев» показали великолепную игру в защите. Уровень контакта был запредельный. Количество открытых бросков французов после перерыва можно пересчитать по пальцам.
Это говорит о том, что канадцы сразу взяли быка за рога и не стали откладывать выход в следующий этап. Команде Колле же предстоял матч жизни с Латвией. Да, латвийцы играют на ЧМ без своей главной звезды Кристапса Порзингиса (поддерживает команду со скамейки запасных в Джакарте), но это крепкая сборная, с неплохой скамейкой. В частности, в недавних товарищеских матчах латвийцы обыгрывали Литву и Пуэрто-Рико, а стартовали на мундиале с уверенной победы над Ливаном (109:70).
Впрочем, Франция считалась безоговорочным фаворитом. Финалисты Евробаскета-2022 и бронзовые призеры двух последних ЧМ просто обязаны были реабилитироваться за провал с Канадой. И большую часть матча «Трехцветные» показывали неплохой уровень. Эван Фурнье при помощи Гобера и Гершона Ябуселе вел свою команду к победе. По итогам третьей четверти преимущество французов составляло 11 очков, но в заключительной десятиминутке у них неожиданно все разладилось.
Латвия уперлась в защите, стала попадать дальние броски, да и судьи решили помочь андердогу. В середине четвертой четверти арбитры из Панамы, Аргентины и Уругвая решили неожиданно дать второй технический фол Нандо Де Коло. Хотя в том эпизоде правило нарушали именно против бывшего игрока ЦСКА. Де Коло после небольшой словесной перепалки отправился досматривать матч в раздевалку, а в составе команды остались исключительно неопытные разыгрывающие. Эли Окобо (1 передача за всю игру), Якуба Уаттара (не выходил) и Сильвен Франсиско (8 очков и 3 передачи).
Без сильного первого номера французы растерялись, совершая одну потерю за другой. Латвийцы же во главе с братьями Бертанс исправно набирали очки и затащили соперника в напряженную концовку. И тут судьи снова вышли на первый план. За 37 секунд до конца Гоберу выписали фол в нападении. Хотя повторы показывают, что центровой «Миннесоты» не нарушал правила. К тому моменту Франция вела «+1», но пропустила два очка в ответной атаке и уже не смогла отыграться. Таким образом, Канада и Латвия определят победителя группы, а в матче Франция — Ливан не будет решаться ровным счетом ничего.
Как же Колле должно быть обидно, что он пошел на поводу у руководителей местной федерации баскетбола, которая забанила его основного разыгрывающего Томаса Эртеля только из-за того, что он подписал контракт с петербургским «Зенитом». Эртель был основным разыгрывающим Франции на успешной Олимпиаде-2020 и Евробаскете-2022. Давайте просто посмотрим на цифры. На чемпионате Европы Томас делал в среднем по 7,1 передачи за игру (лучший показатель в команде) и набирал по 14,3 балла за эффективность (больше только у Гобера — 17,9). А еще он практически в одиночку вывел французов в полуфинал. С Италией разыгрывающий набрал 20 очков, 8 передач, 1 перехват (20 баллов за эффективность). В том числе забросил спасительный лэй-ап за 5,2 секунды до конца четвертой четверти. Можно смело сказать, что без Эртеля Франция бы не добралась до решающего матча с Испанией.
Поэтому отказ от услуг Эртеля — это не только минус в карму, но и выстрел себе в ногу. Франция едет домой по делу.
Вот что про отсутствие Эртеля сказал один из лидеров французов Батюм.
«Все должны спросить с себя после того, что произошло этим летом — тренеры, игроки, федерация, вообще все, — подчеркнул после матча Батюм. — Мы лишаем себя определенных игроков, теряем баскетболистов из-за определенных условий. Всем нужно собраться! Это был мой последний Кубок мира, я сделал все для цветов команды и буду скучать по летним турнирам. Но когда мы лишаем себя определенных игроков... Мы были вместе, мы через столько прошли за эти годы. Игроки облажались, но не только игроки должны спросить с себя. У меня в сборной Франции остался один год. Нам все нужны в Париже, все и в лучших кондициях. Мне плевать на политику, но нам нужна максимально сильная сборная Франции».
После двух туров турнир покидает и Финляндия. В первом матче их крупно обыграла Австралия (98:72), а во втором Маркканен и Салин уступили хозяевам паркета японцам (98:88). Причем после первой половины финны уверенно выигрывали («+10»), но разгромно проиграли последнюю четверть со счетом 35:15. Форвард «Юты» набрал 28 очков и 19 подборов, но один в поле не воин даже в матче с Японией. У Страны восходящего солнца суперигру выдали натурализованный американец Джош Хоукинсон (27 + 12 подборов) и разыгрывающий Юки Кавамура (25 + 9 передач). Единственный представитель японцев в НБА Юта Ватанабе ограничился четырьмя очка.
Это была первая победа японцев над европейской командой в истории чемпионатов мира. В среду они встретятся с Австралией в матче за выход во второй раунд. Германия обеспечила себе выход из группы E после волевой победы над австралийцами (85:82). Героем встречи стал Деннис Шредер, набравший 30 очков и 8 передач.
Также путевки во второй раунд себе уже обеспечили сборные Доминиканской Республики (Таунс и компания обыграли Италию), Литвы и Черногории. В заключительном матче первого раунда литовцы и черногорцы поборются между собой за первое место в группе D.