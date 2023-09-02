Испания и Канада определят неудачника в очном матче. Что происходит на ЧМ-2023

Германия, Литва, Словения и США уже в четвертьфинале, Греция Итудиса предсказуемо провалилась.

Чемпионат мира. Второй групповой раунд

Группа I

Сербия — Италия — 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)

Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико — 97:102 (12:17, 33:28, 29:24, 23:33)



Группа J

США — Черногория — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18)

Литва — Греция — 92:67 (20:20, 19:23, 25:15, 28:9)



Группа K

Германия — Грузия — 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16)

Словения — Австралия — 91:80 (28:18, 21:22, 17:22, 25:18)



Группа L

Испания — Латвия — 69:74 (16:17, 16:12, 26:18, 11:27)

Канада — Бразилия — 65:69 (13:16, 24:11, 15:18, 13:24)

В восьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу четыре сборные потеряли шансы на продолжение борьбы за медали. Австралия по всем статьям уступила Словении Луки Дончича (у феномена 19 очков, 7 подборов и 6 передач), Германия «привезла» Грузии почти 30 очков, Черногория предсказуемо ничего не смогла противопоставить США, а Греция была разгромлена Литвой. Причем после первой половины Уолкап и компания даже вели в счете после первой половины, но в третьей и четвертой четверти ничего не смогли противопоставить соперникам (53:24). Самое невероятно же происходило в группах L и I.

Минус Испания или Канада

Казалось, что Канада и Испания довольно легко решат задачу выхода в плей-офф, но подопечные Серджио Скариоло и Жорди Фернандеса неожиданно уступили свои стартовые матчи второго группового этапа. Испанцы были биты главной сенсацией этого турнира — сборной Латвии. Причем, на заключительную четверть игроки «Красной фурии» выходили с комфортным преимуществом («+11»), но умудрились проиграть заключительную десятиминутку со счетом 27:11. Вслед за Францией команда Дависа Бертанса сняла скальп с еще одного фаворита.

«Важно не потерять свою самобытность и скромность. Наступило опасное время. После Франции вокруг нас появилось слишком много людей, которые резко захотели общаться, начали писать... Настало время фальшивых друзей. Для меня, а мне 58 лет, это время оставаться рядом с теми, кого я по-настоящему люблю», — заявил после матча наставник Латвии Лука Банки.

Благодаря этой победе латыши сравнялись с испанцами в турнирной таблице, у обеих сборных результат 3-1. Такой же показатель и у Канады с Бразилией. Канадцы проиграли свой матч по сценарию Испании. Бразилия, без травмированного лидера Рауля Нето, смогла отыграть мощную фору и выиграть напряженную концовку (69:64). Героем встречи стал разыгрывающий «Црвены Звезды» Яго дос Сантос, которым к 8 очкам прибавил 10 передач. «Хотел выиграть этот матч за себя, за свою жизнь и за Бразилию. Мне нравится НБА, и я всегда слежу за Шэем [Гилджес-Александр]. У нас один стиль, хотя он и отличается от меня. Я беру 5 процентов от Факундо Кампаццо, 5 процентов от Шэя, и мне этого хватает. Рад, что смог обыграть команду Гилджес-Александра».

Таким образом, бразильцы сохраняют шансы выйти в плей-офф. Для этого им надо обыграть Латвию в последнем туре. Другой обладатель путевки в плей-офф определится в матче между действующими чемпиона испанцами и Канадой, которые многие эксперты котировали выше США. Одна из этих сборных попрощается с шансами на медали уже в воскресенье, 3 сентября.

Перформансы Датоме и Фонтеккьо

Такая же запутанная ситуация в группе I, где по три победы в четырех матчах имеют сборные Сербии, Доминиканской Республики, Италии и Пуэрто-Рико.

Доминикане не хватило 39 очков от своего лидера Карла Энтони-Таунса, чтобы обыграть пуэрториканцам. У них матч жизни выдал разыгрывающий Тремонт Уотерс (37 очков и 11 передач), который так и не смог закрепиться в НБА, а прошедший сезон провел в «Метрополитане» в компании Виктора Вембаньяма.

Теперь для выхода из группы Пуэрто-Рико надо совершить еще один подвиг — обыграть сумасшедшую сборную Италии Джанмарко Поцекко. А как еще назвать команду, которая сумела выиграть у крепкой Сербии, проигрывая «-16» в концовке третьей четверти? Отметим, что решающий вклад в перелом игры внес 35-летний Луиджи Датоме, который завершает карьеру после этого ЧМ. Два его точных трехочковых подряд в концовке третьей десятиминутки позволили итальянцам сократить отставание и поверить в себя.

«Луиджи — легенда, — отметил после матча Симоне Фонтеккьо, который в свою очередь набрал 30 очков. — То, что сделал Датоме в матче с сербами, — просто вишенка на торте его карьеры. Он вытащил нас из 16-очкового отставания, в возрасте 36 или 37 лет, сколько ему там. Это было просто потрясающе. Я рад, что смог помочь команде, набирая очки, но думаю, что могу внести свой вклад разными способами — даже если я не наберу ни одного очка: играя в защите, собирая подборы или находя партнеров. Не знаю, был ли это мой лучший матч за национальную команду. Посмотрим, какую ценность эта игра будет иметь через несколько дней».

Если Италия обыграет Пуэрто-Рико, то команда вновь превзойдет все ожидания. Год назад многие удивились выходу парней Поцекко в четвертьфинал Евробаскета (кстати, тогда в 1/8 они тоже наказали сербов), теперь есть хорошие шансы уже на 1/4 финала ЧМ. Сербам же в матче жизни надо обыгрывать Доминикану. Задача не из легких.

Провал греков

Если Грузия, Черногория и отчасти Австралия не смогли удивить в матчах с фаворитами, то греки разочаровали в противостоянии с Литвой. Да, команда приехала на Филиппины без своей главной звезды Янниса Адетокунбо, но баскетбол, который они показали на ЧМ-2023 не выдерживает никакой критики. Греки могли вылететь еще на первом групповом этапе, но за счет отличной игры натурализованного Томаса Уолкопа спасли от позора в игре с Новой Зеландией. Но первый же матч второго группового раунда лишил команду Димитриса Итудиса шансов не продолжение борьбы.

На Евробаскете-2022 экс тренер ЦСКА довел команду до четвертьфинала, в котором греки по всем статьям уступили Германии. Вот что после того матча «СЭ» сказал бывший тренер армейцев и сборной России Дмитрий Шакулин. «Я считаю, что Итудис — божественный менеджер и администратор. Он контролирует все процессы, чуть ли не водителя клубного автобуса увольняет и назначает. В таком ключе. А как главный тренер он в очередной раз себя никак не проявил. По составу Германия точно не превосходила Грецию, но Горди Херберт полностью переиграл своего визави. С ним ЦСКА выиграл два титула Евролиги? Первое чемпионство ему подарил Виктор Хряпа, который спас проигранный тренерский матч с «Фенербахче». Второй титул он выиграл, имея в составе Де Коло, Родригеса и Хиггинса на пике. Это был сильнейший состав в современной истории ЦСКА. Неплохо, да. А сколько проблем было у ЦСКА при Итудисе, сколько дорогостоящих игроков себя никак не проявили в Москве? Или его конфликт с Майком Джеймсом, который испортил целый сезон армейцам. А команда платила зарплату американцу, когда он уже был игроком «Монако».

Летом прошлого года Димитрис покинул московский клуб и принял «Фенербахче», с которым остался без титулов в дебютный год. Сейчас провалил ЧМ-2023.