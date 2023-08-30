Грецию Итудиса едва не выбила Новая Зеландия, Австралия уже на Олимпиаде

Итоги первого группового этапа ЧМ-2023.

На чемпионате мира-2023, который проходит в Японии, Индонезии и Филиппинах, определились все участники второго группового раунда. Главной неожиданностью стал вылет Франции, которая теперь поборется за место в олимпийской квалификации в матчах за 17-32-е место. В остальном обошлось без сенсаций. Близка к провалу была сборная Греции, которая не смогла собрать под ЧМ свой сильнейший состав. В концовке второй четверти подопечные Димитриса Итудиса крупно уступали Новой Зеландии («-15»), но после перерыва греков спас Яннулис Ларендзакис. На втором групповом этапе парни из Эллады поборются за выход в плей-офф с Литвой и Черногорией. Самое же интересное для болельщиков будет разворачиваться в квартете K, где за две путевки в 1/8 финала сойдутся Словения, Германия, Грузия и Австралия. Последние после вылета Новой Зеландии обеспечили себе место на Играх-2024 в Париже как лучшая команда турнира от Океании.

Лука Дончич. Фото Reuters

Странные мысли Поцекко и свист болельщиков

В последний день первого группового этапа лидер сборной Словении Лука Дончич едва не сделал трипл-дабл. В матче с Кабо-Верде разыгрывающий «Далласа» набрал 19 очков, 7 подборов, 9 передач и 4 перехвата, а его команда без проблем одержала третью победу в группе. Эдди Тавареш и компания с одной победой над Венесуэлой отправляется в утешительный турнир. Компанию словенцам же в топ-16 составит Грузия, которая без проблем переиграла Кабо-Верде и Венесуэлу. Правда, шансов на выход дальше у подопечных Илиаса Зуроса не так много. Вряд ли грузины во главе с Шенгелией и Битадзе смогут что-то противопоставить Германии и Австралии.

Немцы и австралийцы уверенно прошли первую стадию и выдали великолепный очный матч. Никто не удивится, если именно две эти команды шагнут в плей-офф, оставив не у дел словенцев. «Ожидания от второго группового этапа? У Словении серьезные проблемы из-за травм игроков, так что, если мы доберемся до Манилы, то это будет большим успехом для команды. Выход в четвертьфинал, это такая история... Всего одна игра, может случиться что угодно», — заявил отец капитана словенцев Саша Дончич.

В пятницу, 1 сентября, истинную силу команды Дончича без Горана Драгича проверят австралийцы. Также в День знаний очень интересно будет посмотреть за битвой Сербии и Италии. Если сербы без проблем выиграли все свои матчи на первом групповом этапе, то итальянцы были на грани вылета после поражения от Доминиканской Республики (87:82), а наставник итальянцев Джанмарко Поцекко пошутил, что хотел покончить с собой после поражения. «Я живу в отеле на 37-м этаже. После игры с Доминиканой я пытался открыть дверь и самоубиться. К счастью, ты не можешь открыть дверь. Простите, окно! Но я уверен, что даже если бы спрыгнул, то там бы оказались какие-нибудь филиппинцы, которые меня бы поймали. Или я бы спрыгнул на машину, потому что в Маниле такой трафик».

В третьем туре Италия обыграла Филиппины (90:83). Несмотря на близкий счет, борьбы в этом матче не получилось. Фонтеккьо, Сиписсу и Риччи обеспечили успех своей команде еще в середине третьей четверти. Но больше матч запомнился тем, что перед игрой болельщики в Маниле освистали главного тренера своей команды Винсента Рейеса. Защитник «Юты» Джордан Кларксон отметил после игры, что его очень удивило такое отношение фанатов, учитывая, что филиппинцы еще имели шансы пройти дальше.

Джордан Кларксон в матче против Италии. Фото Reuters

Мечты Эдвардса и мощь от Скариоло

Первые сложности должны возникнуть и у главных фаворитов турнира — США и Канады. Американцы разгромили Грецию, Новую Зеландию и Иорданию, лишь раз не выбив 100 и более очков (99 в матче с греками), а лидер команды Энтони Эдвардс даже пообещал попробовать побить рекорд Кевина Дюранта, являющегося рекордсменом по набранным очкам в одном матче на чемпионатах мира или Олимпийских играх (38). «Дюрант, наверное, один из величайших игроков, и побить его рекорд будет тяжело. Но я попробую», — сказал Эдвардс.

Хотя пока защитник «Миннесоты» максимум набирал на ЧМ-2023 22 очка, а дальше будет еще сложнее. Во-первых, очки в команде Стива Керра распределяются очень равномерно. Во-вторых, уровень соперников будет повыше. На втором этапе американцы сразятся с Черногорией Николы Вучевича и Литвой Йонаса Валанчюнаса. Грекам в этом квартете рассчитывать не на что. Качество игры команды Итудиса вызывает сомнения второй большой турнир подряд.

Канада сыграет с Бразилией и Испанией. Матч с испанцами, который намечен на 3 сентября, и вовсе обещает быть самым интересным на старте ЧМ. Действующие чемпионы мира, несмотря на потерю Рикки Рубио, Лоренцо Брауна, Николы Миротича и еще ряда топ-игроков, пока показывает очень классный баскетбол. На первом этапе «Красная фурия» разгромила Кот-д'Ивуар, Бразилию и Иран (отметим, что бразильцы играли против испанцев уже без своего лидера Рауля Нето, получившего серьезную травму и выбывшего до конца года). Серджио Скариоло вновь сделал очень боеспособный коллектив и, судя по всему, Испания вновь будет бороться за медали. У Латвии и Бразилии мало шансов пройти дальше из этой группы.

Канада же пока показывает самый мощный баскетбол на этом ЧМ, а Шэй Гилджес-Александр подтверждает статус главного претендента на приз MVP. 27 очков и 6 передач с Латвией и 27 очков и 13 передач с Францией — впечатляют.

Второй групповой этап чемпионата мира-2023

Группа I

Сербия (3 победы), Доминиканская Республика (3), Италия (2), Пуэрто-Рико (2)

Группа J

США (3), Литва (3), Черногория (2), Греция (2)

Группа K

Словения (3), Германия (3), Австралия (2), Грузия (2)

Группа L

Канада (3), Испания (3), Бразилия (2), Латвия (2)