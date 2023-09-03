Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Мужчины
Женщины
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира

Сегодня, 20:30

Испания складывает чемпионские полномочия, Южный Судан отбирается на Игры-2024

Сборная Испании по баскетболу вылетела с чемпионата мира после поражения Канаде
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболисты сборной Испании покидают площадку после вылета с ЧМ-2023.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Итоги второго группового этапа ЧМ-2023.

Четвертьфиналы чемпионата мира по баскетболу-2023
Литва — Сербия
США — Италия
Словения — Канада
Германия — Латвия

Сборные Испании и Австралии завершают свое выступление на ЧМ-2023 на второй стадии. Подопечные Серджио Скариоло сенсационно проиграли Латвии, а затем провалили концовку в матче с канадцами. Австралийцы во главе с Патти Миллсом в решающем матче проиграли Словении Луки Дончича, хотя считались фаворитами этой встречи. Но защитник «Далласа» показал, кто в доме хозяин. Со знаком плюс однозначно стоит выделить перформанс сборной Италии. Команда Джанмарко Поцекко отыгралась в практически безнадежной ситуации с Сербией и разгромила Пуэрто-Рико. Заслуженное первое место, которое, правда, выводит команду на... США. Американцы неожиданно слили заключительной матч Литве, показав свои слабые места.

Димитрис Итудис в&nbsp;матче против Новой Зеландии. Грецию Итудиса едва не выбила Новая Зеландия, Австралия уже на Олимпиаде

Впервые за четверть века

Подвиг завершающего карьеру Луиджи Датоме и 30 очков от Симоне Фонтеккьо позволили Италии обыграть сборную Сербии. Хотя в концовке третьей четверти подопечные Светислава Пешича выигрывали «+16» и, видимо, мыслями были уже в плей-офф. Столь мощный апсет поставил под сомнение выход сербов в четвертьфинал, но на помощь пришли парни из Пуэрто-Рико. Тремонт Уотерс (37 очков) и компания неожиданно обыграли Доминиканскую Республику Карла Энтони-Таунса. Таким образом, участники плей-офф определялись в очных матчах: Сербия — Доминика и Италия — Пуэрто-Рико. Зарубы ожидались суровые, но борьбы в обоих матчах не получилось. Итальянцы выиграли «+16», а сербы «+33». Опытный Пешич заставил своих подопечных прессинговать по всей площадке, а пуэрториканцы оказались к этому просто не готовы. Как итог — 22 потери.

Таким образом, Италия выходит в четвертьфинал ЧМ впервые за 25 лет, а сербы попадают в топ-8 лучших команд в четвертый раз подряд. Хотя посла провала Евробаскета-2022 только ленивый не требовал отставки 74-летнего Пешича.

По схожему сюжету разыгрывались два первых места в группе L. Испания неожиданно проиграла Латвии (браво, Давис Бертанс), а Канада и вовсе уступила Бразилии, оставшейся без Рауля Нето (сумасшедшая концовка от Яго Дос Сантоса). Это привело к тому, что проигравший в последнем туре отправлялся домой. И если Латвия не оставила никаких шансов уставшим бразильцам (24 очка при 11 из 15 с игры от Андрейса Гражулиса) и забралась в восьмерку на дебютном ЧМ, то Канада и Испания разыграли настоящую драму.

Команда Серджио Скариоло уверенно выиграла первую половину («+10»), а к заключительной десятиминутке подошла с преимуществом «+12». Казалось, что такой опытный коллектив, пусть и без Рики Рубио и Лоренцо Брауна, сохранит столь мощный задел. Но у Шэя Гилджеса-Александра, Диллона Брукса и Ар Джей Баррета были другие планы. Парни набрали 68 очков на троих, буквально разорвав действующих чемпионов мира в концовке.

Супердуэль

В четвертьфинале главного тренера «Кленовых листьев» Жорди Фернандеса ждет еще более сложная задача — сдержать Дончича. Пока в Японии это не удалось никому. Даже в проигранном матче с немцами Лука набрал 23 очка и 6 передач, но зато бывший тренер «Автодора» Горди Херберт выключил из игры всех партнеров звездного разыгрывающего. Только у Препелича 10+ очков. Наверняка канадцы много раз пересмотрят эту игру. Ну и, конечно, дуэль Дончич — Гилджес-Александр — украшение всего турнира.

Немцы же попытаются остановить Латвию. И кажется, что именно латвийцы будут фаворитами этой встречи. В их стане штиль и покой (несмотря на травму Дайриса Бертанса), лидер же немцев Деннис Шредер на повышенных тонах переговорил с Хербертом в одном из тайм-аутов. Правда, после этого игрок «Торонто» вернулся на паркет и прихлопнул словенцев (24 + 10 передач), но осадочек остался.

Конечно, стоит упомянуть и про поражение США. Американцы обеспечили себе выход в четвертьфинал еще в первом матче второго группового этапа с Черногорией. На матч с Литвой Стив Керр откровенно не смог настроить свою команду. Литовцы просто уничтожили главных фаворитов ЧМ на щитах — 43:27 по подборам. Если звезды НБА продолжат в том же духе с Италией, то, как и четыре года назад, могут остаться без медалей.

Отметим, что в матчах за 17-32-е места была своя интрига. Южный Судан и Япония одержали по две победы в классификации и стали лучшими командами ЧМ-2023 от Африки и Азии соответственно. А это значит, что обе сборные гарантированно едут на Игры-2024. Если для хозяев турнира это ожидаемо, то Южный Судан, безусловно, главное открытие турнира.

Сборная Германии по баскетболу
Сборная Испании по баскетболу
Сборная США по баскетболу
1
Обсудить
Читайте также
«Хочу помочь «Динамо» снять проклятие жены Севидова!» Михаил Лихачев — об объятиях Марадоны, автографе Яшина и зарплате чемпиона мира
Вратарь Иван Федотов попал в заявку ЦСКА на матч КХЛ с «Ак Барсом»
Санду заявила об отсутствии долга Молдавии перед «Газпромом»
На Украине начнут призывать ограниченно годных к службе мужчин
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания и Канада определят неудачника в очном матче. Что происходит на ЧМ-2023