Испания складывает чемпионские полномочия, Южный Судан отбирается на Игры-2024

Итоги второго группового этапа ЧМ-2023.

Четвертьфиналы чемпионата мира по баскетболу-2023

Литва — Сербия

США — Италия

Словения — Канада

Германия — Латвия

Сборные Испании и Австралии завершают свое выступление на ЧМ-2023 на второй стадии. Подопечные Серджио Скариоло сенсационно проиграли Латвии, а затем провалили концовку в матче с канадцами. Австралийцы во главе с Патти Миллсом в решающем матче проиграли Словении Луки Дончича, хотя считались фаворитами этой встречи. Но защитник «Далласа» показал, кто в доме хозяин. Со знаком плюс однозначно стоит выделить перформанс сборной Италии. Команда Джанмарко Поцекко отыгралась в практически безнадежной ситуации с Сербией и разгромила Пуэрто-Рико. Заслуженное первое место, которое, правда, выводит команду на... США. Американцы неожиданно слили заключительной матч Литве, показав свои слабые места.

Впервые за четверть века

Подвиг завершающего карьеру Луиджи Датоме и 30 очков от Симоне Фонтеккьо позволили Италии обыграть сборную Сербии. Хотя в концовке третьей четверти подопечные Светислава Пешича выигрывали «+16» и, видимо, мыслями были уже в плей-офф. Столь мощный апсет поставил под сомнение выход сербов в четвертьфинал, но на помощь пришли парни из Пуэрто-Рико. Тремонт Уотерс (37 очков) и компания неожиданно обыграли Доминиканскую Республику Карла Энтони-Таунса. Таким образом, участники плей-офф определялись в очных матчах: Сербия — Доминика и Италия — Пуэрто-Рико. Зарубы ожидались суровые, но борьбы в обоих матчах не получилось. Итальянцы выиграли «+16», а сербы «+33». Опытный Пешич заставил своих подопечных прессинговать по всей площадке, а пуэрториканцы оказались к этому просто не готовы. Как итог — 22 потери.

Таким образом, Италия выходит в четвертьфинал ЧМ впервые за 25 лет, а сербы попадают в топ-8 лучших команд в четвертый раз подряд. Хотя посла провала Евробаскета-2022 только ленивый не требовал отставки 74-летнего Пешича.

По схожему сюжету разыгрывались два первых места в группе L. Испания неожиданно проиграла Латвии (браво, Давис Бертанс), а Канада и вовсе уступила Бразилии, оставшейся без Рауля Нето (сумасшедшая концовка от Яго Дос Сантоса). Это привело к тому, что проигравший в последнем туре отправлялся домой. И если Латвия не оставила никаких шансов уставшим бразильцам (24 очка при 11 из 15 с игры от Андрейса Гражулиса) и забралась в восьмерку на дебютном ЧМ, то Канада и Испания разыграли настоящую драму.

Команда Серджио Скариоло уверенно выиграла первую половину («+10»), а к заключительной десятиминутке подошла с преимуществом «+12». Казалось, что такой опытный коллектив, пусть и без Рики Рубио и Лоренцо Брауна, сохранит столь мощный задел. Но у Шэя Гилджеса-Александра, Диллона Брукса и Ар Джей Баррета были другие планы. Парни набрали 68 очков на троих, буквально разорвав действующих чемпионов мира в концовке.

Супердуэль

В четвертьфинале главного тренера «Кленовых листьев» Жорди Фернандеса ждет еще более сложная задача — сдержать Дончича. Пока в Японии это не удалось никому. Даже в проигранном матче с немцами Лука набрал 23 очка и 6 передач, но зато бывший тренер «Автодора» Горди Херберт выключил из игры всех партнеров звездного разыгрывающего. Только у Препелича 10+ очков. Наверняка канадцы много раз пересмотрят эту игру. Ну и, конечно, дуэль Дончич — Гилджес-Александр — украшение всего турнира.

Немцы же попытаются остановить Латвию. И кажется, что именно латвийцы будут фаворитами этой встречи. В их стане штиль и покой (несмотря на травму Дайриса Бертанса), лидер же немцев Деннис Шредер на повышенных тонах переговорил с Хербертом в одном из тайм-аутов. Правда, после этого игрок «Торонто» вернулся на паркет и прихлопнул словенцев (24 + 10 передач), но осадочек остался.

Конечно, стоит упомянуть и про поражение США. Американцы обеспечили себе выход в четвертьфинал еще в первом матче второго группового этапа с Черногорией. На матч с Литвой Стив Керр откровенно не смог настроить свою команду. Литовцы просто уничтожили главных фаворитов ЧМ на щитах — 43:27 по подборам. Если звезды НБА продолжат в том же духе с Италией, то, как и четыре года назад, могут остаться без медалей.

Отметим, что в матчах за 17-32-е места была своя интрига. Южный Судан и Япония одержали по две победы в классификации и стали лучшими командами ЧМ-2023 от Африки и Азии соответственно. А это значит, что обе сборные гарантированно едут на Игры-2024. Если для хозяев турнира это ожидаемо, то Южный Судан, безусловно, главное открытие турнира.