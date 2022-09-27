Баскетболистки сборной Мали извинились за драку на чемпионате мира

Баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу принесли извинения за драку, которую они устроили после поражения от команды Сербии (66:81) в матче группового этапа чемпионата мира.

«Мы были расстроены из-за поражения, поэтому хотим извиниться перед миром баскетбола, Международной федерацией баскетбола, чемпионатом мира. Мы хотим извиниться за кадры, которые появились в социальных сетях. Это не входило в наши намерения», — сказала Курума.

ФИБА во вторник, 27 сентября, объявила о том, что проводит расследование после драки двух баскетболисток сборной Мали на чемпионате мира-2022 в Австралии.