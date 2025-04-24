Мария Степанова назвала победу над США в полуфинале ЧМ-2006 незабываемой

Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» вспомнила яркий период выступления за сборную России.

— За день до нашего разговора посмотрел статистику и испугался. С 1999 по 2011 год вы были в составе команды, которая занимала призовые места на чемпионатах Европы. Извините, но это просто офигеть!

— Второе место для нас было поражением. На чемпионатах Европы мы должны были побеждать. На мире и на Олимпиаде — быть в призах. Иначе не воспринималось. Хотелось бы, чтобы такая парадигма стала обычной. Надо возвращаться на свои позиции.

— Какие матчи за сборную первыми приходят на ум?

— Конечно, игра против сборной США в полуфинале ЧМ-2006. Это было потрясением для всех, так как никто не ожидал. Мы настроились как-то по-особому, и это дало результат. Мы понимали, что американок тяжело обыграть, но превзошли себя. Ту победу в полуфинале не забыть (Степанова набрала 13 очков и 11 подборов. — Прим. «СЭ»). Назову еще одну. Моя первая игра на Олимпиаде в Атланте (Россия обыграла Японию. — Прим. «СЭ»). Выход на олимпийский паркет никогда не забуду! Вадим Павлович Капранов сказал, что я иду на замену, и тут я узнала, что значит выражение «стучат зубы». Волнение было невероятное! Не знала, как выйду, руки тряслись. Как только я вышла — все волнение пропало. Игра есть игра. Много было победных матчей, волнительных, но выделю эти два.

— Возвращаясь к тому ЧМ в Бразилии, чего не хватило в финале против Австралии?

— Мы были истощены физически и психологически. Австралийки после матча нас прямо благодарили за победу над США, они уже настраивались в финале на американок. А у нас просто не было сил. Второй раз сыграть такой матч было почти невозможно.