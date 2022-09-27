В FIBA начали расследование драки между баскетболистками сборной Мали на чемпионате мира

Международная федерация баскетбола (FIBA) начала расследование инцидента с баскетболистками сборной Мали после поражения команды от Сербии (68:81) на женском чемпионате мира.

После игры малийки Салимату Курума и Камит Элизабет Дабу устроили потасовку между собой во время интервью сербских баскетболисток в микст-зоне.

«Мы проинформированы о ссоре среди представителей команды Мали в микст-зоне после матча с Сербией. FIBA начала расследование, по окончании которого примет решение по поводу дисциплинарных мер», — говорится в заявлении международной федерации.

После поражения от Сербии сборная Мали лишилась шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира. Команда проведет заключительный матч на турнире во вторник, 27 сентября против Канады.