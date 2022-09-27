Малийки закрыли для себя ЧМ дракой, а американки феерят без Грайнер

На ЧМ по женскому баскетболу весело, хотя и не хватает России.

В Сиднее проходит чемпионат мира по баскетболу среди женщин. Многие вряд ли слышали об этом турнире, ведь нашу сборную исключили из числа участников и заменили на Пуэрто-Рико. И эта команда воспользовалась своим шансом как нужно и впервые в своей истории попала в плей-офф. А вот девушки из Мали, которые также оказались на ЧМ благодаря череде непредвиденных событий, запомнились только скандалами вне паркета.

Малийки попали на турнир по случаю и устроили драку между собой

Многие федерации сейчас приглашают команды из Азии, Африки и Океании с надеждой, что это поможет развитию вида спорта на разных континентах. Результаты такой программы спорные, как и выступление экзотических сборных. Порой оно заканчивается скандалом и очень редко — реальным спортивным успехом. Так и баскетболисткам из Мали не удалось проявить себя на паркете. Это и неудивительно, ведь даже через не самое трудное африканское сито отбора девушки из Мали прошли всего лишь раз — в 2010 году. В этом году они выступать были не должны, они вообще проиграли все три матча отбора! Но в итоге получили квоту Нигерии. Нигерия под давлением местных политиков на фоне расистских скандалов на два года решила приостановить участие в международных стартах.

Так Мали присоединилась к целой группе «счастливчиков» вместе с Пуэро-Рико и Боснией и Герцеговиной, приехавших на ЧМ только благодаря обстоятельствам. Пуэрториканки даже оказались в плей-офф, боснийки проиграли все матчи, но хотя бы не попали в заголовки желтых газет. А вот девушки из Мали завершили свой тур по Австралии матчем с Сербией. На фоне катастрофической игры вскрылись внутренние проблемы, и между девушками завязалась драка. Причем не с соперницами, а внутри команды. Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу принялись выяснять между собой отношения прямо во время интервью сербки на глазах у десятка журналистов. Пишут, что причина склок была в давних претензиях друг к другу, а когда шансы на плей-офф растаяли, сил сдерживать эмоции уже не хватало. FIBA планирует провести разбирательство по поводу инцидента, но гораздо важнее понять другое. Зачем вообще такие команды на ЧМ?

Рекорд по победам на ЧМ до сих пор за СССР

Даже по меркам слабого африканского баскетбола Мали далеко не фаворит. Но их пригласили на турнир из-за странного регламента отбора и волны снятий. При этом за бортом осталась, например, Бразилия — самая титулованная команда в Латинской Америке. Понятно стремление чиновников из FIBA расширить количество участников, но в погоне за новыми странами не стоит забывать и о качестве. Ведь в целом количество сборных уровень турнира никак не поднимает. Особенно это заметно на фоне сборной США. Если в мужском баскетболе им еще могут противостоять несколько стран, то у женщин они ведут серии побед по несколько турниров подряд. На этом ЧМ побили свой же рекорд — 27 побед кряду. И это только если брать крупные международные первенства, не считая товарищеских матчей. Им уже и Бриттни Грайнер, похоже, не нужна! Грайнер, напомним, находится в российском СИЗО за контрабанду наркотиков, и история с ее возможным обменом пока затянулась.

Баскетболистки сборной США. Фото AFP

Последней командой, которая обыгрывала американок, кстати, остается Россия — в далеком уже 2006-м наши девушки остановили сборную США в полуфинале ЧМ. И прервали предыдущую серию побед США в 26 игр — с 1994 по 2006 год. Если же брать только чемпионаты мира без Олимпиады, то здесь первенство с огромным отрывом за СССР — советским баскетболисткам не было равных с 1959 по 1986 год. За это время они выиграли 56 игр! Американки отвечают своими рекордами. Они разгромили Южную Корею с разницей «+76» и набрали рекордные в истории турнира 145 очков. Предыдущий рекорд в 143 очка был установлен Бразилией в 1990 году, а американки ранее настреляли только на 119 очков за матч. Американские баскетболистки в той встрече также установили новые рекорды своей сборной по реализованным броскам с игры в одном матче (62) и результативным передачам (36).

Нет особой интриги и перед плей-офф. Хотя сетка для США не самая удачная: уже в первом же раунде — боевая Сербия (лучшая команда Европы!), а дальше, очевидно, Канада. И все же игра ни первой, ни второй команды и близко не уровня американок. В другой половине сетки хозяева турнира, вероятно, будут играть с Францией, бронзовым призером последней Олимпиады. Между прочим, в том самом 2006-м Австралия стала чемпионом единственный раз в истории — обыграв в финале совершивших чудо россиянок. Кто знает, может, им и теперь улыбнется удача? Хотя шансов на это объективно совсем немного.

Четвертьфинальные пары

Бельгия — Австралия

Китай — Франция

Пуэрто-Рико — Канада

США — Сербия