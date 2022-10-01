«Плюс двадцать» в финале и «плюс сорок» в полуфинале: зачем нужен такой чемпионат мира?

Баскетбол

Чемпионат мира. Женщины

Финал

Китай — США — 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:15)

В финале чемпионата мира в Австралии американки уверенно обыграли сборную Китая и в четвертый раз подряд завоевали титул. Последний раз решающий матч без участия команды США проходил аж в 2006 году. Тогда же и началась серия без поражений, которая длится по сей день. По ходу турнира команда установила несколько рекордов и показала, что именно Америка на данный момент является сильнейшей в женском баскетболе с огромным отрывом от конкуренток.

В отсутствие Грайнер

В знак поддержки двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер руководство Федерации баскетбола США приняло решение на время чемпионата мира в Сиднее вывести из обращения 15-й номер. Напомним, что баскетболистка получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

В феврале 2022-го Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. У 31-летней американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, в которой присутствовало гашишное масло. Бриттни может стать частью обмена заключенными между Россией и США, но пока процесс не получил никаких сдвигов.

«USA Basketball не перестает думать о Бриттни Грайнер, в том числе и на предстоящих соревнованиях в Сиднее. В ее честь ни один игрок сборной США не наденет майку с 15-м номером на этом турнире. Мы — Бриттни Грайнер», — говорится в сообщении.

Рекорды и величие

Несмотря на отсутствие одной из лучших баскетболисток мира, сборная США ни разу не растерялась и доказала свое величие. В матче с Кореей американки победили со счетом 145:69 и установили рекорд результативности — ни одна команда не набирала в одной встрече такое количество очков.

Предыдущий рекорд принадлежал сборной Бразилии — в 1990 году бразильянки набрали 143 очка. Американки также улучшили свое национальное достижение, установленное в 2014 году в матче чемпионата мира против Анголы, — 119 очков. В этой же игре американские баскетболистки также показали лучшие в истории команды результаты по реализованным броскам с игры в одном матче (62) и результативным передачам (36).

Также сборная США после победы в финале над Китаем продлила свою серию без поражений до 30 игр. Абсолютный рекорд принадлежит команде СССР, которая не проигрывала 56 матчей подряд — с 1959 по 1986 год. Американки же держатся на победной волне уже 16 лет.

А форвард сборной США Эйжа Уилсон признана MVP чемпионата мира-2022. Средние показатели баскетболистки на турнире — 17,2 очка и 7,5 подбора за игру. Уилсон и еще одна американка, Брианна Стюарт, вошли в символическую сборную турнира. Компанию им составили Бриджет Карлтон (Канада), Стефани Тэлбот (Австралия) и Хан Сюй (Китай).

Баскетболистка сборной США Брианна Стюарт (справа). Фото Global Look Press

Не заметила никаких кенгуру

Сборная США в 11-й раз в своей истории выиграла чемпионат мира и в четвертый раз подряд. Также американки одержали самую крупную победу в финальном матче. «Это великолепно, — заявила Эйжа Уилсон The Guardian. — Мы пришли сюда с миссией, мы ее выполнили — золото у нас. Для нас это здорово. Австралия — отличная страна. Я не заметила никаких кенгуру, но это нормально, потому что мы уезжаем с золотом».

«Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к этому, и только после игры за золотую медаль Эйжа наконец поняла, где она должна быть. Команда Китая — качественный соперник. Против них было трудно играть, и у нас было несколько действительно отличных моментов, и Эйжа была впечатляющей», — так прокомментировала победу тренер Шерил Рив. Также победа США означает и тот факт, что команда получила путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Другой вопрос на фоне американской феерии — а как же соперники? Сопротивления будущим чемпионкам по ходу всего турнира не оказал вообще никто. Наверное, это не вина сборной США, но международной федерации стоит задуматься над тем, что женский баскетбол явно двигается куда-то не туда. Все-таки мы не в цирке, чтобы наблюдать за матчами только ради эстетики. Это спорт, здесь главное — соперничество. И когда его нет, любой турнир превращается в фарс.