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Пляжный футбол

Сегодня, 14:09

Алаев заявил, что проведет заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу 25 апреля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по футзалу и пляжному футболу пройдет 25 апреля.

«Пришло приглашение, поеду, я же председатель, буду проводить обязательно. Соскучился по коллегам, накопилось много вопросов. Пройдет 25 апреля заседание комитета по футзалу и пляжному футболу», — приводит слова Алаева ТАСС.

6 февраля в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что УЕФА направил в РФС письмо на имя Алаева с приглашением принять участие в заседании комитета по футзалу и пляжному футболу.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

Источник: https://tass.ru/sport/17125713
Футбол
Александр Алаев
УЕФА
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