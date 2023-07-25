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Чемпион мира по пляжному футболу: «Можно и нужно снять про меня фильм! Была бы честь, если бы снялся Александр Петров»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров рассказал, что хотел бы, чтобы про него сняли фильм.

«Можно и, я считаю, даже нужно снять про меня фильм! В качестве мотивации для всех ребят», — подчеркнул форвард.

По словам, Никонорова, он бы хотел, чтобы его роль сыграл актер Александр Петров.

«Для меня это была бы честь. Он мой земляк, и он любит футбол. Мне нравится этот актер», — сказал футболист.

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу в 2021 году. В финале россияне обыграли Японию (5:2).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/25/20941322.shtml?updated
Сборная России по пляжному футболу
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