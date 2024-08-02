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Пляжный футбол

Сегодня, 19:00

Лев Мазараки: «Присутствие на матчах послов Аргентины, Омана и Сенегала подчеркивает значимость Международного кубка по пляжному футболу»

Фото Пресс-служба ПФК «Локомотив»
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Дипломатические представители Аргентины, Омана и Сенегала лично поддержали команды из своих стран на Московском международном кубке по пляжному футболу. Турнир-правопреемник «Мундиалито», клубного чемпионата мира, проходит в столице России с 1 по 4 августа. Соревнование организовано Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД). Организатор спортивной части — ПФК «Локомотив».

Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентинской республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра, заместитель главы миссии и полномочный министр Диего Мигель Десмоурес, полномочный министр Марта Лус Гонсалес Ньевес и руководитель отдела культуры посольства Вирхиния Ирибарне посетили игру московского «Локомотива» против аргентинского клуба «Бока Хуниорс». После матча Энрике Игнасио Феррер Виейра и Диего Мигель Десмоурес встретились с президентом ПФК «Локомотив» Виталием Погодиным и в рамках дружеской беседы отметили высокий уровень организации турнира.

На игре оманского «Аль Амерата» против «Боки Хуниорс» в первом туре присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Султаната Оман Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх. А во второй день турнира он посетил игру «Аль Амерата» с казахстанским клубом «Малайсары».

Сенегальскую команду «Йофф» в первые дни турнира на трибунах поддерживал Советник-посланник Посольства Республики Сенегал в РФ Ндяга Бей.

Как отметил вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки, присутствие дипломатических представителей на матчах Кубка подчеркивает значимость турнира и международный статус соревнования.

«Мы рады, что Московский международный кубок по пляжному футболу привлекает внимание официальных представителей стран-партнеров России. Это в очередной раз доказывает, что спорт не только может, но и должен быть вне каких бы то ни было политических аспектов. Можно констатировать, что игры турнира являются настоящим праздником спорта как для зрителей, так и для участников. А присутствие дипломатических представителей подчеркивает международный статус соревнования и значимость турнира для продвижения российского спорта в международном поле», — заявил вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

За победу в турнире сражаются восемь команд из России, Аргентины, Бразилии, Ирана, Омана, Сенегала и Казахстана. В период с 1 по 3 августа проходят матчи группового этапа, а в воскресенье, 4 августа, состоятся финальные встречи.

Московский международный кубок по пляжному футболу проходит на территории спортивного комплекса «РЖД Арена». Вход для зрителей свободный.

Екатерина Снеткова

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