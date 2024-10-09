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Пляжный футбол

9 октября, 16:53

Васильев призвал пожалеть литовцев, которые отказались играть с белорусами

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ сборной Литвы сыграть с Белоруссией в отборочном матче чемпионата мира-2025 по пляжному футболу. Встреча должна была пройти в среду в Испании.

«На самом деле, сейчас мало чему стоит удивляться, и такому в том числе. Мы уже привыкли, что белое принимают за черное, а черное принимают за белое. Поэтому здесь сложно сказать что-то новое. Стоит только пожалеть их из-за того, что они поражены этим вирусом ненависти и вражды. Знаете, есть русская поговорка: «доктор на больных не обижается». Она сегодня применима ко всем русофобам, которые ополчились на Россию и наших союзников. Это обидно, ведь спорт — это та сфера, которая должна объединять людей, умиротворять и сглаживать углы, однако, сегодня она тоже поражена политизацией, что печально. Но, думаю, это все пройдет, а литовским коллегам, обычным болельщикам и людям, хочется пожелать терпения», — сказал Васильев «СЭ».

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в мае 2025 года на Сейшельских островах.

Денис Сафронов

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