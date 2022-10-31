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Пляжный футбол

Сегодня, 15:52

Главный тренер оценил работу сборной России по пляжному футболу на тренировочном сборе в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу полностью выполнил задачу по привлечению молодых игроков на учебно-тренировочном сборе в Дубае.

«Мы очень рады, что удалось провести этот учебно-тренировочный сбор, сыграть три контрольных матча. — Понятно, что привлекли большую группу молодых футболистов, их адаптация прошла нормально, для первого раза они выглядели неплохо. Намеченные задачи мы выполнили полностью.

Уровень наших соперников был очень хорошим, мы на это заранее закладывались, потому что команды Белоруссии и ОАЭ входят в элиту мирового пляжного футбола, и тем отраднее, что мы смогли организовать эти матчи. Тот результат, который мы показали, в принципе, меня в целом удовлетворил. Если убрать за скобки заключительный период второго матча с командой ОАЭ, где получили три достаточно курьезных гола, то все игры проходили под нашим контролем. Несмотря на уровень наших соперников, нам удалось добиться положительного результата в двух встречах из трех», — сказала старший тренер команды Михаил Лихачев ТАСС.

С 20 по 30 октября сборная России по пляжному футболу провела учебно-тренировочный сбор в Дубае. 25 октября россияне со счетом 3:2 выиграли у команды ОАЭ, 26 октября победили сборную Белоруссии (5:3), 28 октября уступили футболистам ОАЭ — 2:4.

Источник: https://tass.ru/sport/16204583
Сборная России по пляжному футболу
Михаил Лихачев
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