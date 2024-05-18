«Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу

Петербургский «Кристалл» обыграл столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок России по пляжному футболу — 6:5.

У победителей голы забили Остап Федоров, оформивший дубль на 17-й и 31-й минутах, а также Маурисиньо (4), Егор Ремизов (14), Родриго (15) и Дмитрий Фролов (23). Железнодорожники ответили забитыми мячами Фелипе да Сильвы (11, 14), Алексея Макарова (21), Брендо (27) и Артема Волошина (31).

Трофей был разыгран в третий раз в своей истории. В 2011 году «Локомотив» одолел самарские «Крылья Советов» в двух матчах (8:3, 10:6). В 2018-м «Кристалл» обыграл красно-зеленых со счетом 4:3.