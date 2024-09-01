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Пляжный футбол

Сегодня, 19:10

«Кристалл» стал девятикратным чемпионом России по пляжному футболу

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Петербургский «Кристалл» победил «Спартак» в решающем матче Суперфинала и стал девятикратным чемпионом России по пляжному футболу.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 5:3. У «Кристалла» хет-трик оформил Родриго, еще по мячу забили Дмитрий Фролов и Егор Ремизов. У красно-белых голы на счету Луиса Энрике, Максима Аркана и Игуиньо.

«Кристалл» стал чемпионом России четвертый раз подряд. Бронзовые медали завоевал «Саратов», который в матче за третье место победил московский «Локомотив» — 4:3.

Футбол
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