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Пляжный футбол

Сегодня, 14:23

Матчи чемпионата России по пляжному футболу в Краснодарском крае перенесены из-за погодных условий

Алина Савинова
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Матчи 2-го тура чемпионата России по пляжному футболу, которые были запланированы на 25 мая в Анапе, перенесли в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале «Пляжный футбол России».

«По данным гидрометцентра Краснодарского края до конца суток на Черноморском побережье ожидается штормовой ветер с порывами до 35 м/сек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все встречи второго тура пройдут в понедельник, 27 мая.

В субботу, 25-го числа, на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре должна состояться игра 30-го тура чемпионата России по футболу между местной командой и «Динамо». Ранее в РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча.

Футбол
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