Лихачев: «Поражение от «Коринтианса» должно оказаться полезным для россиян в будущем»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев заявил, что неудача в финальном матче Международного кубка должна пойти на пользу игрокам московского «Локомотива».

«Локомотив» в финале турнира проиграл бразильскому «Коринтиансу» со счетом 4:6.

«Локомотиву» никак не удавалось взломать правильно выстроенную оборону «Коринтианса». Соперник реализовал все свои моменты, а «Локомотив» никак не мог вскрыть оборону соперника, найти какие-то игровые ходы, которые могут эту оборону каким-то образом разрушить. Любой матч полезен, это большая пища для размышлений. Всем нашим футболистам надо призадуматься, почему они так выступают, и, конечно, мне обидно, что наши ребята большую часть матча выглядели не лучшим образом», — приводит слова Лихачева ТАСС.