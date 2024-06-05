Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Чемпионат мира
Клубный чемпионат мира
Главная
Пляжный футбол

Сегодня, 11:16

РФС в этом году организует выставочный матч сборной России по пляжному футболу на Камчатке

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил, что организация планирует провести выставочный матч национальной сборной по пляжному футболу на Камчатке.

Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.

«В этом году мы собираемся привезти на Камчатку пляжный футбол, там есть Халактырский пляж с черным песком. Мы хотим привезти туда сборную России по пляжному футболу и устроить там большой праздник для края в конце августа — начале сентября, как раз когда там сезон, на берегу Тихого океана», — приводит ТАСС слова Соловьева.

В 2023 году РФС организовал матч третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots (2:0) на плавучем доке в Белокаменке.

Источник: ТАСС
РФС
0
Читайте также
Жена Шумахера продает имущество и активы семьи ради лечения мужа
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Матчи чемпионата России по пляжному футболу в Краснодарском крае перенесены из-за погодных условий