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Сегодня, 16:28

Сборная России обыграла Иран и стала победителем БЕТСИТИ Кубка наций

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной России по пляжному футболу.
Фото РФС
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Сборная России по пляжному футболу стала обладателем БЕТСИТИ Кубка наций.

В третьем туре турнира российская команда победила Иран со счетом 4:3. У сборной России дублем отличился Алексей Макаров, один гол на счету Остапа Федорова, еще один мяч в свои ворота забил иранец Али Миршекари. За сборную Ирана отличились Сейедмахди Мирджалили, Мохаммадали Мохтари и Мохаммад Масумизаде.

Алексей Макаров забил победный гол со штрафного за 34 секунды до конца основного времени встречи.

Сборная России выиграла все три матча на БЕТСИТИ Кубке наций и заняла первое место на турнире с 9 очками. Вторым стал Иран (6 очков), на третьей строчке — Сенегал, который сегодня выиграл у ОАЭ (5:1). Команда из Объединенных Арабских Эмиратов заняла последнее, четвертое место, проиграв все три матча.

Сборная России по пляжному футболу
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