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Сегодня, 18:19

Сборная России по пляжному футболу обыграла Египет на Играх стран СНГ

Мария Гусева
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Сборная России по пляжному футболу обыграла национальную команду Египта в матче первого тура группового этапа на II Играх стран СНГ — 5:0.

Дублем отметился Федор Земсков, еще по голу забили Остап Федоров, Владимир Раскин и Амадиус Виноградов.

В матче второго тура российская команда сыграет со сборной Узбекистана. Встреча пройдет в воскресенье, 6 августа.

Турнир проходит в Белоруссии с 4 по 14 августа. II Игры стран СНГ принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Сборная России по пляжному футболу
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