Соколов не считает игру в финале Лиги чемпионов по мини-футболу своим главным достижением

Участие в финальном матче Лиги чемпионов по мини-футболу в составе португальского «Спортинга» не является главным достижением в карьере российского нападающего Антона Соколова.

«Выход в финал Лиги чемпионов своим главным достижением не назову. Надеюсь, все самые памятные победы у меня еще впереди и наступит тот момент, когда я точно себе признаюсь: «Да, это вершина моей карьеры». Подведением таких итогов лучше заниматься уже после того, как карьера завершится. Вспоминая игру против испанцев, скажу, что победить тогда было реально, мы доминировали по ходу встречи. Я забил гол, но его отменили, и этот эпизод, возможно, надломил команду», — приводит слова Соколова ТАСС.

24-летний Соколов перешел в «Спортинг» из екатеринбургской «Синары» 6 августа 2022 года. Вместе с португальской командой он стал чемпионом страны 2023 года. На чемпионате Европы он завоевал серебряную медаль чемпионат Европы в составе сборной России.