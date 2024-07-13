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Пляжный футбол

Сегодня, 09:46

Тренер сборной Белоруссии по пляжному футболу Альварадо надеется, что Россию вернут на международные турниры

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Белоруссии по пляжному футболу Николас Альварадо рассказал, что думает об отстранении национальной команды России от международных соревнований.

«Команда России, несмотря на отстранение, находится на очень высоком уровне, и уверен, что будет продолжать держать высочайшую планку. В первую очередь это обусловлено тем, что в России высочайший уровень национального чемпионата. Я даже могу с уверенностью назвать его сильнейшим в мире. Очень надеюсь, что в скором времени ситуация изменится и сборная России вернется на мировую арену», — цитирует тренера RT.

Сборная Белоруссии — участник прошедшего чемпионата мира по пляжному футболу. На турнире команда дошла до полуфинала, где уступили команде Италии.

Источник: RT
Сборная России по пляжному футболу
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