Тренер сборной Белоруссии по пляжному футболу Альварадо надеется, что Россию вернут на международные турниры

Главный тренер сборной Белоруссии по пляжному футболу Николас Альварадо рассказал, что думает об отстранении национальной команды России от международных соревнований.

«Команда России, несмотря на отстранение, находится на очень высоком уровне, и уверен, что будет продолжать держать высочайшую планку. В первую очередь это обусловлено тем, что в России высочайший уровень национального чемпионата. Я даже могу с уверенностью назвать его сильнейшим в мире. Очень надеюсь, что в скором времени ситуация изменится и сборная России вернется на мировую арену», — цитирует тренера RT.

Сборная Белоруссии — участник прошедшего чемпионата мира по пляжному футболу. На турнире команда дошла до полуфинала, где уступили команде Италии.