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Пляжный футбол

Сегодня, 00:00

В «Коринтиансе» заявили, что рады участию в турнире по пляжному футболу в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор «Коринтианса» Марко Поло заявил, что футболисты и тренеры клуба были бы рады еще раз приехать в Россию для участия в турнире по пляжному футболу.

Футболисты «Коринтианса» стали победителями Международного кубка в Москве, обыграв в финале «Локомотив» со счетом 6:4.

«Организация на высшем уровне, из всех турниров, что мы посетили, этот является лучшим в плане инфраструктуры и логистического сопровождения. Было бы здорово, чтобы другие бразильские команды принимали бы участие в подобного рода соревнованиях. Конечно, мы бы хотели вернуться в Россию», — приводит слова Поло ТАСС.

Источник: ТАСС
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