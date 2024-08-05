В «Коринтиансе» заявили, что рады участию в турнире по пляжному футболу в России

Директор «Коринтианса» Марко Поло заявил, что футболисты и тренеры клуба были бы рады еще раз приехать в Россию для участия в турнире по пляжному футболу.

Футболисты «Коринтианса» стали победителями Международного кубка в Москве, обыграв в финале «Локомотив» со счетом 6:4.

«Организация на высшем уровне, из всех турниров, что мы посетили, этот является лучшим в плане инфраструктуры и логистического сопровождения. Было бы здорово, чтобы другие бразильские команды принимали бы участие в подобного рода соревнованиях. Конечно, мы бы хотели вернуться в Россию», — приводит слова Поло ТАСС.