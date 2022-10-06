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Пляжный футбол

Сегодня, 10:37

В Москве пройдет международный турнир по пляжному футболу

Первый Московский международный кубок по пляжному футболу состоится с 13 по 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба турнира на своем официальном сайте.

В турнире будут представлены восемь команд из России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Сейшельских островов. Из отечественных команд выступят «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Отмечается, что в течение четырех дней пройдет 16 матчей.

Также в рамках мероприятия состоится детский турнир для игроков не старше 2008 года рождения с участием восьми команд из разных городов России. Юные спортсмены сыграют на площадках, где пройдут матчи профессиональных клубов, а также смогут посетить мастер-классы лучших игроков мира.

Источник: https://beachsoccercup.ru/2022/10/05/v-ramkah-mibsc-2022-projdjot-mezhdunarodnyj-detskij-turnir/
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