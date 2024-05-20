Мазараки — о матче за Суперкубок: «Нужно отметить характер и волю футболистов «Локомотива»

18 мая на территории пляжного футбольного стадиона «РЖД Арена» в Москве состоялся Суперкубок России — матч открытия мужского сезона в пляжном футболе. Столичный «Локомотив» в непростой борьбе уступил петербургскому «Кристаллу» со счетом 5:6.

Противостояние сильнейших российских пляжных футбольных команд началось еще 12 лет назад. За это время команды сыграли друг с другом 49 раз, в том числе на международной арене.

Красно-зеленые быстро захватили инициативу, однако на четвертой минуте Маурисиньо забил гол после розыгрыша углового — 0:1. Спустя шесть минут Алексей Макаров сделал передачу Филипе, который ударил с центра поля в касание. Максим Чужков дотянулся до мяча, но был бессилен — 1:1.

Вторая половина началась с нарушения Остапа Федорова на Филипе, который заработал пенальти и сам же его реализовал, оформив дубль, — 2:1. Сразу же после розыгрыша мяча желтую карточку получил Федор Земсков. Егор Ремизов отправился исполнять штрафной и сравнял счет — 2:2. Спустя буквально полминуты петербуржцы вышли вперед: Родриго замкнул передачу с углового — 2:3. На пятой минуте вратарь железнодорожников Максим Долгополов сфолил, и после видеопросмотра судья назначил пенальти. Место в воротах занял вышедший на замену Александр Емельянов, но «Локомотиву» это не помогло: Федоров забил — 2:4 в пользу «Кристалла». В конце второго тайма красно-зеленые смогли приблизиться к петербуржцам: одиннадцатиметровый реализовал Макаров, который ранее становился чемпионом России в составе «Кристалла» — 3:4. Однако за несколько минут до перерыва Дмитрий Фролов восстановил разрыв в два мяча — 3:5.

Игроки «Локомотива» перед матчем Суперкубка России с «Кристаллом». Фото ПФК «Локомотив»

Третий тайм ознаменовался быстрым голом «Локомотива» — головой забил Брендо — 4:5. В середине заключительного периода Артем Волошин смог сравнять счет после передачи Федора Земскова (5:5), однако в следующей атаке Федоров оформил дубль — 5:6. Тайм-аут, который взял Илья Леонов, увы, не помог.

Лев Мазараки, вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив»: «Вряд ли можно признать результат Суперкубка удовлетворительным. Все-таки для «Локомотива» существует только первое место, а цель остается прежней — побеждать во всех турнирах, в которых команда принимает участие. Тем не менее не могу не отметить волю и характер наших ребят, сумевших сравнять счет в третьем периоде.

Будем надеяться, доберем свое в чемпионате России. Напомню, что начиная с 2010 года «Локомотив» регулярно играет в решающих матчах турнира, а с тем же «Кристаллом» он бился за чемпионский титул четыре раза, включая два последних сезона. Сейчас впервые, то есть с 2011 года, в суперлиге примут участие десять команд, что говорит о возросшей за последнее время конкуренции и престиже турнира. Состав «Локомотива» по праву считается одним из сильнейших в России. В межсезонье были проведены точечные усиления, и, например, легендарный Алексей Макаров с ходу порадовал поклонников московского клуба своими результативными действиями. Нас ждет много ярких противостояний в самых разных городах и турнирах, где «Локо», разумеется, будет в числе главных фаворитов".

Через неделю стартует очередной розыгрыш суперлиги, у «Локомотива» будет шанс на реванш. Первые шесть туров пройдут в Анапе на новом стадионе, построенном в этом году на берегу Черного моря (уже 24 мая «Локо» встретится с другой командой из Санкт-Петербурга — ЛЕКС). Далее главный клубный турнир страны примут Москва и Санкт-Петербург, а заключительные туры состоятся вновь в столице. Чемпион страны определится в Саратове 30 августа — 1 сентября, где пройдет суперфинал.

Еще раньше на «РЖД Арене» можно будет увидеть молодежную команду «Локомотива», которая сыграет в первом дивизионе с 11 по 16 июня, а после примет участие в Кубке U-21. В этом году турнир среди юниоров до 21 года пройдет по новой системе (первый этап примет Москва, второй — Санкт-Петербург), а суперфинал намечен на 6-8 сентября.

С 11 по 16 июня молодежная команда «Локомотива» сыграет в первом дивизионе, турнир пройдет на «РЖД Арене», а после примет участие в Кубке U-21. В этом году турнир среди юниоров до 21 года пройдет по новой системе (первый этап примет Москва, второй — Санкт-Петербург), а суперфинал намечен на 6-8 сентября.

А в августе впервые на «РЖД-Арене» состоится Московский международный кубок, ранее турнир проходил в октябре на крытых площадках. ПФК «Локомотив» является организатором спортивной части события. Напомним, что в сезоне-2023 железнодорожники победили в решающей встрече ЦСКА — 2:2 (5:3 пен.). В этом году в Москву приедут топовые клубы мирового рейтинга из Бразилии, Аргентины и Сенегала.

Завершится сезон-2024 Кубком России, который состоится в октябре в Анапе, в Центре пляжных видов спорта на центральном пляже.

(Екатерина Снеткова)