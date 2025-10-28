Видео
Пляжный волейбол

28 октября, 10:59

Осужденному за педофилию волейболисту ван де Вельде отказали в визе на чемпионат мира в Австралии

Руслан Минаев

Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде пропустит чемпионат мира в Австралии из-за отказа в визе, сообщает AP.

Среди возможных причин министр внутренних дел страны Тони Берк назвал судимость спортсмена. Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в Аделаиде с 14 по 23 ноября.

В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки, которое он совершил двумя годами ранее. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.

Стивен Ван де&nbsp;Велде.«Действия этого человека крайне отвратительны». Австралия отказала в визе участнику чемпионата мира по пляжному волейболу

2

  • Фирсыч

    "О времена, о нравы!" Марк Тулий Цицерон.

    28.10.2025

  • Alexander Krasilnikov

    Почему об этом пассажире жизни из Нидерландов, который за много лет в спорте ничего не добился, мы вынуждены читать чаще, чем о российских волейболистах? Почему лишь по праздникам мы вспоминаем наших героев спорта, а большие материалы о них появляются после ухода из жизни, да и то не всегда?

    28.10.2025

