Осужденному за педофилию волейболисту ван де Вельде отказали в визе на чемпионат мира в Австралии

28 октября, 10:59
Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде пропустит чемпионат мира в Австралии из-за отказа в визе, сообщает AP.
Среди возможных причин министр внутренних дел страны Тони Берк назвал судимость спортсмена. Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в Аделаиде с 14 по 23 ноября.
В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки, которое он совершил двумя годами ранее. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.
Фирсыч
"О времена, о нравы!" Марк Тулий Цицерон.
28.10.2025
Alexander Krasilnikov
Почему об этом пассажире жизни из Нидерландов, который за много лет в спорте ничего не добился, мы вынуждены читать чаще, чем о российских волейболистах? Почему лишь по праздникам мы вспоминаем наших героев спорта, а большие материалы о них появляются после ухода из жизни, да и то не всегда?
28.10.2025