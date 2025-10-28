Осужденному за педофилию волейболисту ван де Вельде отказали в визе на чемпионат мира в Австралии

Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде пропустит чемпионат мира в Австралии из-за отказа в визе, сообщает AP.

Среди возможных причин министр внутренних дел страны Тони Берк назвал судимость спортсмена. Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в Аделаиде с 14 по 23 ноября.

В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки, которое он совершил двумя годами ранее. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.