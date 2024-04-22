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Сегодня, 15:03

РЕН ТВ: 21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой

Алина Савинова
Арина Михайлина.
Фото ВФЛ
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Стала известна предположительная причина смерти игрока пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, российская спортсменка покончила с собой. Отмечается, что за час до гибели волейболистке вызвали скорую, однако врачи ничего не заподозрили.

О смерти Михайлиной стало известно 22 апреля. Она скончалась в возрасте 21 года.

Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.

Источник: РЕН ТВ
Волейбол
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Скончалась волейболистка молодежной сборной России Михайлина