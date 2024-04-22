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Сегодня, 18:38

Тренер заявила, что у скончавшейся Михайлиной не отмечалось суицидальных наклонностей

Алина Савинова
Арина Михайлина.
Фото Фото из соцсетей Арины Михайлиной., Соцсети
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Главный тренер «Заречье-Одинцово» Наталья Урядова отметила, что игрок команды Арина Михайлина была успешной спортсменкой из благополучной семьи.

О смерти волейболистки стало известно 22 апреля. Она скончалась в возрасте 21 года. По информации РЕН ТВ, российская спортсменка покончила с собой. Генеральный директор «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко отметил, что официальные причины смерти Михайлиной установит следствие.

«Наклонностей [суицидальных] не было, это для нас шок и удар. Никто не ожидал, даже подумать не мог. Есть какие-то дети, которые склонны, за ними глаз да глаз. А это абсолютно здоровый ребенок-спортсмен из благополучной семьи. Успешный спортсмен. Как обухом по голове, все в шоке. Ничто не предвещало», — приводит ТАСС слова Урядовой.

Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.

Источник: https://tass.ru/sport/20618111
Волейбол
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РЕН ТВ: 21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой

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