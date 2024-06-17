«Мам, прости заранее, но я тебя просто разнесу». Уникальный матч в нашем пляжном волейболе

Елена Пономарева сыграла против дочери Надежды на Кубке России в Анапе.

В Анапе завершился второй этап Кубка России с призовым фондом в 2 миллиона рублей. По-прежнему без поражений в сезоне идет пара Олега Стояновского и Ильи Лешукова, а у женщин победу праздновали Надежда Макрогузова и Александра Ганенко. Помимо этого, этап в Анапе навсегда запомнится уникальным матчем. В квалификации друг против друга сошлись Елена Пономарева и ее 15-летняя дочь Надежда. В итоге мамин дуэт с Татьяной Копыловой оказался сильнее — 21:13, 21:13. О том, как это было, Елена рассказала в интервью «СЭ».

Решили, что победит тот, кто на сегодняшний день сильнее

— Первый раз играли против дочери?

— На официальных соревнованиях впервые. Дочка — двукратная чемпионка России по своему возрасту. В этом году она дебютировала на взрослых чемпионатах России.

— Она этот путь выбрала, глядя на вас?

— У нее особо вариантов не было, потому что у нас вся жизнь связана с волейболом. Я сама тренер, у меня международная школа. Соответственно, и дочка практически с самого рождения с нами путешествует, играет в волейбол. Возможности выбрать другой путь у нее пока не было. Привили любовь с детства.

— В классику не пробовала?

— У нас получается так, что мы полгода живем в России в летний период, полгода — за границей. У нее просто не было возможности играть на полу, потому что всегда находится на песке. Однажды она выступала в чемпионате России в классике. Тренер пригласил принять участие. У нее был совсем небольшой опыт.

— Ей 15 лет. Не рановато ли с профессионалами уже рубиться?

— Нет. Она часто играет со взрослыми. На коммерческих турнирах мы с ней вместе много играли. Поэтому опыт у нее большой. Ей это очень нравится.

Надежда Пономарева. Фото beach.volley.ru

— Не было у вас варианта играть в паре на официальных турнирах?

— Нет. У нас разные клубы и разные задачи на сегодняшний день. У нее только все начинается, только делает первые шаги, а я уже играю больше в удовольствие. Поэтому такого варианта не было.

— Особенный ли для вас был матч против нее в Анапе?

— Конечно, ситуация нетипичная. Насколько знаю, в истории пляжного волейбола на официальных соревнованиях подобного не было. Поэтому — да. Эмоции были разные, так как видеть соперника в лице родного человека — это непросто.

— Как настраивались?

— В нашей семье всегда руководствуются спортивным принципом. Поэтому не возникало вопросов, что кто-то будет поддаваться. Решили, что победит тот, кто на сегодняшний день сильнее. Поэтому настрой был соответствующий.

— Когда мы играем с детьми в любые игры, то иногда даже неосознанно им поддаемся. У вас такого не возникало?

— Скажу, что нет. Девчонки хорошо играли. Тот счет, который зафиксирован по итогам матча, соответствует той игре, которая была.

Хочется, чтобы наши дети начали выступать на международной арене

— Что говорили друг другу до матча? Как восприняли, что вас свел жребий?

— Мы ждали этой встречи. Знакомые, ученики все время нагнетали обстановку, что мы вот-вот встретимся. Но мы нормально к этому отнеслись, понимали, что это неизбежно. Дочка сказала: «Мам, без вариантов. Прости заранее, но я тебя просто разнесу». Обычно утром мы пишем друг другу «Доброе утро!», сердечки отправляем и прочее. В этот раз она написала «Доброе утро» с точкой в конце. Я поняла, что настрой на игру у нее серьезный.

Татьяна Копылова и Елена Пономарева одержали победу. Фото beach.volley.ru

— Когда родители приходят на соревнования детей, то они хотят, чтобы их дети всегда побеждали. Не жалко было дочь после матчи?

— Нет. Она достойно сыграла. Они показали хороший уровень игры. Просто ей еще предстоит учиться, развиваться, побеждать. Поэтому у нее все впереди. Все нормально. Она это достойно приняла, как и полагается профессиональному спортсмену.

— Что после матча было?

— Часа три мы не общались точно. А потом — все как обычно. Старались не возвращаться к этой теме, не обсуждать прошедшую игру. Так решили.

— Как тренер какие-то подсказки или советы по игре не делали?

— Нет. Все было в принципе понятно. Дочке было неприятно возвращаться в этот матч, я тоже не хотела ее в него возвращать. Все-таки игра непростая. Ребенку сложнее играть против мамы, чем маме против дочки. Поэтому не стали на этом зацикливаться. Идем дальше.

— В будущем возможно, что вы хотя бы на один матч встанете в пару?

— У нас ситуация такая, что мы обе защитницы. Наверное, это вероятно. Она учится блок ставить. Немножко подрастет еще, тогда такой дуэт возможно будет встретить на корте.

— Какие перспективы в спорте видите у дочери? Сможет ли вас превзойти?

— Конечно, это однозначно будет. Просто сейчас ситуация в мире такая сложная, что мы не можем нигде выступать за пределами России. Очень хочется, чтобы эта ситуация стабилизировалась и наши дети уже начали выступать на международных соревнованиях. Потенциал у нее хороший. Все будет зависеть от нее, от ее работы и желания, и чтобы была возможность проявить себя.