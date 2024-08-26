Триумф кубинских волейболистов в Казани. Этап чемпионата страны в Татарстане взяли легионеры с Острова свободы

Алайо и Диаз возвращаются домой с солидными призовыми.

В Казани завершился предпоследний этап Открытого чемпионата России по пляжному волейболу. Перед финалом, который пройдет в начале сентября в Анапе, самые сильные пляжники страны посетили казанский корт. Среди участников турнира были приглашенные иностранные звезды. Волейболисты из Белоруссии стали вторыми, а чемпионство оформили игроки с Кубы. Как такое стало возможным?

Кубинцы стали лучшими в мужской сетке

В Казань, как и во многие города европейской части России, вернулась теплая погода. На минувших выходных атмосфера в столице Татарстана выдалась по-настоящему курортной, и этап чемпионата России по пляжному волейболу в таких обстоятельствах смотрелся очень органично. Турнир с призовым фондом в миллион рублей разыграли на песке Центра пляжных видов спорта «Динамо» недалеко от набережной Казанки. Это популярная точка для любителей пляжного волейбола как среди горожан, так и гостей Казани — здесь регулярно проводят соревнования самого разного уровня. Заключительный этап соревнований «регулярного сезона» для российского пляжного волейбола — главное событие этого лета на данной площадке.

По традиции, помимо россиян, Всероссийская федерация волейбола приглашает и иностранцев. Так, до Татарстана доехали две кубинские мужские пары и одна — женская, мужской дуэт из Белоруссии. Но именно казанский этап стал самым успешным для иностранцев. Кубинская пара Хорхе Алайо/Нослен Диаз, которая не так давно выступала на Олимпиаде в Париже, оказалась в финале сильнее калужан Алексея Архипова с Дмитрием Веретюком. Гости с Острова свободы уверенно разобрались с Архиповым и Веретюком в первой партии, однако во второй Алексею с Дмитрием удалось сравнять счет и подарить встрече интригу. Только на тай-брейке ребятам из Обнинска не хватило сил — концовку дожали кубинцы и забрали главный приз в 150 тысяч рублей.

Архипов и Веретюк, которые на прошлом, домашнем для себя этапе тоже оказались вторыми, после очередного финала пообещали, что еще выиграют свое золото. Поражение от кубинцев настроение им не испортило: «В Казани мы примерно в пятидесятый раз. Все этапы здесь играли. Город прекрасный, солнечный. Хотя, конечно, каждый раз здесь были дождь и слякоть, но в этом году повезло. Спасибо, что пришли. Любим, обожаем!» — говорил трибунам радостный Дмитрий Веретюк.

Победительницы соревнований у женщин Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Фото Илья Окулов / ВФВ

Макрогузова с Холоминой снова не оставили соперницам шансов

В малом финале у мужчин тоже победили иностранцы. В поединке за бронзовые награды этапа встретились минчане Александр Дедков/Павел Петрушко и московские «академики» Петр Бахнарь и Владислав Панченко. Навязать борьбу парням из ВК «Минск» россиянам не удалось — чистая победа гостей из Белоруссии в двух сетах. До этого ни на одном из девяти этапов ЧР-2024 иностранные волейболисты в призовую тройку не попадали. В Казани же у заграничных игроков сразу первое и третье места.

Реванш для российского пляжного волейбола взяли девушки. В полуфиналы попали исключительно представительницы России. Выиграли главные фавориты как казанского турнира, так и в целом сезона — Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. В решающей встрече в двух партиях Надежда со Светланой разобрались с одноклубницами по московскому «Динамо» Полиной Тышкевич и Екатериной Шевцовой. В матче за бронзу подмосковный дуэт Анастасия Барсук и Дарья Павлова был сильнее Ксении Дабижи и Анны Савельевой из калининградского «Локомотива». «Безумно красивый город, — восторгалась после финала Светлана Холомина. — Организация, песок и корт отличные. Нам все нравится. Хотим возвращаться сюда снова и снова».

Казанские встречи завершили основной этап чемпионата России. Впереди у пляжников — финал сезона в Анапе. С 5 по 8 сентября в «Волей Граде» в Краснодарском крае пройдет кульминация сезона, под которую ВФВ выделила призовой фонд в 10 миллионов рублей. И такое событие нельзя пропускать.

Чемпионат России по пляжному волейболу. Этап в Казани

Мужчины. Финал

Хорхе Алайо/Нослен Диаз («ДиазАлайо», Куба) — Алексей Архипов/Дмитрий Веретюк (ВК «Обнинск», Калужская область) — 21:16, 15:21, 15:11

Матч за третье место

Александр Дедков/Павел Петрушко (ВК «Минск», Белоруссия) — Петр Бахнарь/Владислав Панченко («Академия», Москва) — 21:13, 21:13

Женщины. Финал

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (МВК «Динамо», Москва) — Анастасия Барсук/Дарья Павлова («Заречье-Одинцово», Московская область) — 21:10, 21:10

Матч за третье место

Ксения Дабижа/Анна Савельева («Локомотив», Калининградская область) — Полина Тышкевич/Екатерина Шевцова (МВК «Динамо» М) — 21:12, 21:17