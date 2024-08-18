Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Статьи
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Пляжный волейбол

Сегодня, 20:15

Педофил из Нидерландов стал призером чемпионата Европы. Волейболист жалуется на травлю

Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
Отдел спорта «СЭ»
Волейболист Стивен ван де Вельде
Стивен ван де Вельде.
Фото AFP
Telegram Дзен
Стивен Ван де Вельде требует к себе «справедливого» отношения.

Едва ли какой игрок в пляжный волейбол получил такую узнаваемость, как Стивен Ван де Вельде. Нидерландский спортсмен был желанном собеседником журналистов во время Олимпиады в Париже, однако говорить со СМИ отказывался. Вышел к медиа Стивен только через неделю после Игр, во время чемпионата Европы в Гааге. Весьма символично, что в городе, который известен своими международными судами, бронзовую медаль выигрывает спортсмен, осужденный за сексуальное насилие над 12-летним ребенком. После чего еще и обвиняет медиа в предвзятом к нему отношении и организованной травле.

Осужденный за изнасилование 12-летней девочки вновь заявил о себе

30-летний волейболист Стивен Ван де Вельде был одной из самых заметных фигур прошедшей Олимпиады в Париже. О нем говорили едва ли не больше, чем о блистательных Леоне Маршане или Симоне Байлз. Еще бы, нечасто на олимпийский песок выходит отсидевший за изнасилование 12-летней девочки спортсмен. Напомним, что из назначенных ему и без того смешных четырех лет Стивен отсидел всего год, после чего смог возобновить свою профессиональную карьеру. А теперь еще и жалуется на травлю во время Олимпиады. «Конечно, я думал о своем преступлении. Я поступил неправильно 10 лет назад и признаю это. Но зачем причинять боль другим людям — моему партнеру по игре в волейбол Мэтью, моей жене, моему ребенку... Мне кажется, что здесь уже явно пройдена какая-то черта», — сказал Ван де Вельде.

Стивен ван де&nbsp;Вельде. Волейболиста-педофила, отсидевшего за изнасилование, освистали на Олимпиаде. Он проиграл в первом матче

Он даже признался, что начал сомневаться в правильности решения о возобновлении карьеры, ведь без публичности едва ли обстоятельства его дела интересовали половину земного шара. Тем не менее он рад тому, что не сдался, несмотря на «беспрецедентное давление». Если на ОИ в Париже пара Ван де Вельде/Иммерс выбыла уже на стадии 1/8 финала, то дома на чемпионате Европы в Гааге Стивен с Мэттью стали бронзовыми призерами. Площадка для турнира, к слову, была организована недалеко от знаменитого судебного квартала Гааги, где находятся и Европейский суд по правам человека, и Международный суд ООН, и Международный уголовный суд. Конечно, история Ван де Велиде слишком незначительна, чтобы рассматриваться юрисдикциями такого рода, тут вопросы скорее к допустившим спортсмена МОК и Международной федерации волейбола.

Волейболист Стивен ван де Вельде
Фото AFP

Вопросы про освобождение Ван де Вельде нужно задавать не спортивным чиновникам

Но на самом деле и у спортивных организаций нет права отказать уже отсидевшему свое человеку, который прошел через все квалификационные нормативы, просто на основе особого отношения к конкретному спортсмену. Тем не менее по требованию Британского олимпийского комитета Стивена отселили из Олимпийской деревни, а Олимпийский совет Нидерландов обеспечил ему трех телохранителей и запретил контактировать со СМИ — все из-за чрезмерного внимания к этой персоне. Параллельно в Великобритании почти 100 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить Ван де Вельде заниматься спортом либо как минимум лишить его олимпийской лицензии. На подобные шаги в МОК не пошли, ссылаясь хотя бы на тот факт, что голландец вернулся в волейбол еще в 2018 году и почему-то до 2024 года это почти никого не волновало, пока не стало одной из ключевых тем Игр в Париже.

На самом деле если и искать в деле об изнасиловании с Ван де Вельде виноватых, то дело явно не в чиновниках от мира спорта, а в системе юстиции Нидерландов. В 2016-м волейболист был признан виновным по трем пунктам обвинения в изнасиловании ребенка в Милтон-Кинсе в 2014 году. Во время приговора судья сразу заявила, что о дальнейшей карьере он может забыть. Однако «прилежное поведение» в тюрьме позволило ему выйти на волю уже через 12 месяцев. После чего Ван де Вельде женился, в 2022-м у пары родился сын. Бывшая профессиональная волейболистка Ким Беренс обожает своего супруга и хвастается милыми эпизодами из своей семейной жизни в социальных сетях. Защищает своего партнера по волейбольной паре и Иммерс, называя Стивена чуть ли не примером по жизни, на его стороне Федерация волейбола Нидерландов и НОК.

Пола Рэдклифф. «Мне стыдно!» Эксперт ВВС пожелала удачи на Олимпиаде волейболисту, отсидевшему за изнасилование ребенка

На данный момент он и правда чист перед законом, и, хоть к его образу «примерного семьянина» и могут быть вопросы, сам факт того, что осужденный за изнасилование ребенка спортсмен вновь вышел играть в волейбол, — результат решения властей Великобритании вернуть Ван де Вельде на родину в Нидерланды, где законы о половой неприкосновенности несовершеннолетних куда более лояльны, чем на территории Соединенного Королевства.

4
Обсудить
Читайте также
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Умер французский актер Ален Делон
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Незабываемый финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры на Дворцовой площади и множество развлечений для зрителей