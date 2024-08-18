Педофил из Нидерландов стал призером чемпионата Европы. Волейболист жалуется на травлю

Стивен Ван де Вельде требует к себе «справедливого» отношения.

Едва ли какой игрок в пляжный волейбол получил такую узнаваемость, как Стивен Ван де Вельде. Нидерландский спортсмен был желанном собеседником журналистов во время Олимпиады в Париже, однако говорить со СМИ отказывался. Вышел к медиа Стивен только через неделю после Игр, во время чемпионата Европы в Гааге. Весьма символично, что в городе, который известен своими международными судами, бронзовую медаль выигрывает спортсмен, осужденный за сексуальное насилие над 12-летним ребенком. После чего еще и обвиняет медиа в предвзятом к нему отношении и организованной травле.

Осужденный за изнасилование 12-летней девочки вновь заявил о себе

30-летний волейболист Стивен Ван де Вельде был одной из самых заметных фигур прошедшей Олимпиады в Париже. О нем говорили едва ли не больше, чем о блистательных Леоне Маршане или Симоне Байлз. Еще бы, нечасто на олимпийский песок выходит отсидевший за изнасилование 12-летней девочки спортсмен. Напомним, что из назначенных ему и без того смешных четырех лет Стивен отсидел всего год, после чего смог возобновить свою профессиональную карьеру. А теперь еще и жалуется на травлю во время Олимпиады. «Конечно, я думал о своем преступлении. Я поступил неправильно 10 лет назад и признаю это. Но зачем причинять боль другим людям — моему партнеру по игре в волейбол Мэтью, моей жене, моему ребенку... Мне кажется, что здесь уже явно пройдена какая-то черта», — сказал Ван де Вельде.

Он даже признался, что начал сомневаться в правильности решения о возобновлении карьеры, ведь без публичности едва ли обстоятельства его дела интересовали половину земного шара. Тем не менее он рад тому, что не сдался, несмотря на «беспрецедентное давление». Если на ОИ в Париже пара Ван де Вельде/Иммерс выбыла уже на стадии 1/8 финала, то дома на чемпионате Европы в Гааге Стивен с Мэттью стали бронзовыми призерами. Площадка для турнира, к слову, была организована недалеко от знаменитого судебного квартала Гааги, где находятся и Европейский суд по правам человека, и Международный суд ООН, и Международный уголовный суд. Конечно, история Ван де Велиде слишком незначительна, чтобы рассматриваться юрисдикциями такого рода, тут вопросы скорее к допустившим спортсмена МОК и Международной федерации волейбола.

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Вопросы про освобождение Ван де Вельде нужно задавать не спортивным чиновникам

Но на самом деле и у спортивных организаций нет права отказать уже отсидевшему свое человеку, который прошел через все квалификационные нормативы, просто на основе особого отношения к конкретному спортсмену. Тем не менее по требованию Британского олимпийского комитета Стивена отселили из Олимпийской деревни, а Олимпийский совет Нидерландов обеспечил ему трех телохранителей и запретил контактировать со СМИ — все из-за чрезмерного внимания к этой персоне. Параллельно в Великобритании почти 100 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить Ван де Вельде заниматься спортом либо как минимум лишить его олимпийской лицензии. На подобные шаги в МОК не пошли, ссылаясь хотя бы на тот факт, что голландец вернулся в волейбол еще в 2018 году и почему-то до 2024 года это почти никого не волновало, пока не стало одной из ключевых тем Игр в Париже.

На самом деле если и искать в деле об изнасиловании с Ван де Вельде виноватых, то дело явно не в чиновниках от мира спорта, а в системе юстиции Нидерландов. В 2016-м волейболист был признан виновным по трем пунктам обвинения в изнасиловании ребенка в Милтон-Кинсе в 2014 году. Во время приговора судья сразу заявила, что о дальнейшей карьере он может забыть. Однако «прилежное поведение» в тюрьме позволило ему выйти на волю уже через 12 месяцев. После чего Ван де Вельде женился, в 2022-м у пары родился сын. Бывшая профессиональная волейболистка Ким Беренс обожает своего супруга и хвастается милыми эпизодами из своей семейной жизни в социальных сетях. Защищает своего партнера по волейбольной паре и Иммерс, называя Стивена чуть ли не примером по жизни, на его стороне Федерация волейбола Нидерландов и НОК.

На данный момент он и правда чист перед законом, и, хоть к его образу «примерного семьянина» и могут быть вопросы, сам факт того, что осужденный за изнасилование ребенка спортсмен вновь вышел играть в волейбол, — результат решения властей Великобритании вернуть Ван де Вельде на родину в Нидерланды, где законы о половой неприкосновенности несовершеннолетних куда более лояльны, чем на территории Соединенного Королевства.