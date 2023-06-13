«Игра с Бразилией — это сплошная эмоция». В Россию приехали звезды мирового пляжного волейбола

Этап чемпионата страны в Тульской области стал открытым.

На песчаных кортах базы отдыха «Шахтер» в селе Бунырево, что в Тульской области, прошел шестой этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Турнир — открытый. И шестой этап имел свою особенность — на соревнования в Тульскую область приехали титулованные бразильянки Ларисса Франка и Лили Маестрини. Южноамериканки привезли в Россию главное — яркие эмоции.

Призовой фонд — 1 миллион рублей

Общий призовой фонд турнира составил 1 миллион рублей. При этом в чемпионате России действует принцип гендерного равенства. Мужчины и женщины получают одинаковые суммы за свои успехи.

Призерам вручали следующие денежные чеки: по 100 тысяч рублей доставалось парам — победителям этапа, по 72 тысячи — обладателям вторых мест, по 60 тысяч — командам, занявшим третью строчку.

В мужских соревнованиях не принимала участия сильнейшая пара страны — Илья Лешуков и Олег Стояновский, которые представляют новоуренгойский «Факел». До соревнований в Тульской области они выиграли четыре этапа Кубка России из пяти.

В их отсутствие одними из фаворитов выглядели Антон Кислицын и бравший вместе со Стояновским золото чемпионата мира и серебро Олимпиады в Токио Вячеслав Красильников. Однако, пройдя без поражений групповой этап, Кислицын и Красильников остановились в четвертьфинале, уступив Алексею Гусеву и Павлу Шустрову.

Шустров и Гусев в результате добрались до золотого поединка, хотя в этом сезоне еще не завоевали медали на этапах чемпионата России. В финале они показали достойную игру против Алексея Архипова и Дмитрия Веретюка, дожав грозного соперника до тай-брейка. Но в решающем сете не хватило сил и опыта. К тому же еще во второй партии у Павла Шустрова возникли проблемы с поясницей, из-за чего потребовался медицинский тайм-аут. Первое место и чек на 100 тысяч рублей забрали Архипов и Веретюк.

Фото beach.volley.ru

Международный финал

Главное противостояние пляжных выходных происходило в женском турнире. Бразильянки впервые участвовали в чемпионате России, но за плечами у них множество побед на престижных международных турнирах. Маестрини выигрывала Мировой тур по пляжному волейболу, становилась третьей на чемпионате мира. У 41-летней Лариссы Франка успехов еще больше. Главные достижения — золото чемпионата мира и бронза Олимпиады в Лондоне.

Бразильская пара дошла до финала, где устроила настоящую битву с лучшими пляжницами России, участницами Игр в Токио Надеждой Макрогузовой и Светланой Холоминой. Победы в партиях вырывались на балансе. В итоге игра, на радость болельщикам, добралась до тай-брейка, где чуть сильнее оказались россиянки.

— В финале был определенно не наш высший уровень — технический, тактический и комбинационный. Думаю, что даже полуфинал был более зрелищным по комбинациям, тактике и спокойствию, — объяснила Макрогузова. — Игра с Бразилией — это была сплошная эмоция. Эмоция, которой нам не хватало и не хватает до сих пор в связи с отсутствием международных турниров. В начале нас захлестнуло, что мы обыгрываем соперниц с таким большим отрывом, а затем весы, скажем так, немножко качнулись в другую сторону. Дальше начались реальные качели, которые, думаю, доставили удовольствие болельщикам. Нам самим тоже безусловно.

После матча девушки не скрывали своей радости. Бразильянки дали понять россиянкам главное — их командная связь еще жива. А ведь Макрогузова и Холомина играют вместе с 2016 года.

— Когда мы ушли с кортов, то были просто дико счастливы. Появилась команда, которая снова подстегнула нас, — улыбается Надежда. — Очень горжусь Светой, которая вышла после травмы и показала достойный результат. Для нас не важен счет, не важно, как смотрелась игра в целом и в общем относительно наших навыков. Самое главное, что мы должны были прочувствовать, — командную связь. Она есть. Она жива. Мы помогаем друг другу, боремся друг за друга, слышим друг друга. Думаю, Света со мной в этом согласится. Именно этот момент заставил нас кайфовать от происходящего.

Да, команда соперниц смогла вывести нас на эмоциональную нестабильность, но мы удержали со Светой свое состояние, справились. Я в восторге.

Фото beach.volley.ru

Что дальше?

Следующий, седьмой этап чемпионата России пройдет на Водном стадионе в Москве с 15 по 18 июня. Этот старт тоже планируют посетить Маэстрини и Франка. Российские волейболистки уверяют, что теперь у них будет другой настрой на бразильскую пару. А еще в нашем чемпионате ждут представительниц других стран.

— Думаю, что дальше в Москве должно быть все более спокойно, более уверенно. Мы уже их почувствовали, распробовали. Будем стараться подходить к этой команде более тактически и комбинационно, нежели просто эмоционально. Мы очень рады, — говорит Макрогузова. — Понимаем, что немножко эта волна эмоций успокоится. Никакой тактики и комбинации не показали. Само чувство крайне важно. В этом плане федерации огромное спасибо. Ходят слухи, что, может быть, кубинки еще будут. Это будет супер-мега-пупер. Потому что самое главное — держать себя в эмоциональном тонусе, чтобы мы справлялись с этим. Потому что сам волейбол возвращается, уровень и форма наигрываются.

Турнир в Москве станет седьмой остановкой для чемпионата России в этом сезоне. Всего же в календаре 16 этапов соревнований. Финальный турнир в рамках чемпионата страны пройдет в Анапе с 7 по 10 сентября.

Чемпионат России. 6-й этап. Тульская область

Женщины

За 3-е место

Екатерина Бирлова/Дарья Рудых (МВК Динамо, Москва) — Елизавета Макарова/Дарья Мастикова (Академия, Москва) — 2:0 (21:14, 21:13)

Финал

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (МВК Динамо Москва) — Ларисса Франка/Лили Маестрини (Бразилия) — 2:1 (20:22, 23:21, 15:13)



Мужчины

За 3-е место

Игорь Величко/Максим Сиволап (ВК Обнинск) — Руслан Быканов/Максим Худяков (Факел, Новый Уренгой) — 2:0 (21:17, 21:19)

Финал

Алексей Архипов/Дмитрий Веретюк (ВК Обнинск) — Алексей Гусев/Павел Шустров (Динамо-Водный стадион, Москва) — 2:1 (21:14, 19:21, 15:8)