Израиль не пускают на Всемирные пляжные игры. Новый политический скандал в спорте

Это уже не первый скандал с Индонезией и израильскими спортсменами.

Наверняка вы знаете о напряженных отношениях Израиля с исламским миром. Прежде всего — со странами арабского блока и Ираном. Однако на карте мира есть еще одно государство, которое отказывается поддерживать с Тель-Авивом дипломатические контакты — это Индонезия. У этой южноазиатской страны нет прямых конфликтов с Израилем, и радикальные мусульманские движения подогревают антисемитские настроения.

Подобный расклад напрямую влияет на спорт. Индонезия регулярно отказывается допускать израильских спортсменов на соревнования, которые проводит у себя, за что получает санкции со стороны международных спортивных организаций. Сейчас под угрозой Всемирные пляжные игры на Бали. Смогут ли стороны договориться и насколько глубокие между ними противоречия?

Губернатор Бали отказывает пускать на остров израильских спортсменов

Информация о том, что власти региона против визита делегации Израиля на соревнования, появились еще несколько недель назад, а недавно губернатор Бали Ваян Костер подтвердил свое решение. Костер уже прославился тем, что его одиозность лишила Индонезию чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет. На этот мундиаль впервые должна была приехать команда Израиля, и этот факт возмутил Ваяна. В итоге вместо Индонезии ФИФА проведет турнир в Аргентине. Всемирные пляжные игры пока еще планируются в августе на Бали, но перенос в случае радикальной позиции страны-хозяйки неизбежен.

Что интересно, позиция губернатора Костера не совпадает с позицией официальной Джакарты. Так, недавно назначенный министром молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо заявил в прошлую пятницу (14 апреля), что Всемирные пляжные игры пройдут в стране, как и планировалось, и гостеприимная Индонезия ждет на соревнованиях все участвующие делегации. Однако Ваян уже на следующий день выступил с противоположным заявлением. «Я по-прежнему против того, чтобы принять делегацию Израиля на Всемирных пляжных играх 2023 года на Бали», — цитирует чиновника The Jakarta Post.

Индонезия — унитарное государство, и у столичных властей есть все рычаги, чтобы приструнить волюнтаризм на местах. Однако отношение к Израилю в обществе специфическое, а за Костером стоят популярные мусульманские священники. Поэтому полностью игнорировать его позицию тяжело. И Джакарта пытается лавировать между внутренними противоречиями и позицией международного спортивного сообщества.

Отношениям двух стран мешает радикализм

Индонезия — самая густонаселенная страна исламского мира. У нее никогда не было прямых противоречий с Израилем, однако в государстве имеет сильные позиции радикальный ислам. Для Джакарты это вопрос не внешней, а внутренней политики — для Индонезии важнее спокойствие внутри страны, нежели установление контактов с Израилем. Между странами до сих пор нет дипломатических отношений, а все попытки их установить сталкивались с неприятием части индонезийского общества. Наиболее ярко ненависть к Израилю проявлялась во время режима Нового порядка генерала Сухарто. Сейчас есть устойчивая тенденция к примирению, однако по опросам, до 75 процентов индонезийцев до сих пор относятся к Израилю негативно.

Так, президент Индонезии Абдуррахман Вахид был даже вынужден покинуть свой пост на второй год работы после визита в Израиль и попытки наладить со страной контакты. Подобные настроения не могут не сказаться на спорте. Первый скандал произошел еще на Азиатских играх 1962 года. Ссылаясь на отсутствие дипотношений, Индонезия отказалась выдавать делегации Израиля (а также Тайваня) визы, лишив спортсменов возможности участвовать. При этом на Азиаду пригласили Корейскую Республику, которую официальная Джакарта также не признавала.

Недавно в Индонезии впервые подняли флаг Израиля — в честь велосипедиста

Азиада 1962 года — один из первых крупных политических конфликтов в спорте. МОК осудил действия со стороны Джакарты и временно лишил аккредитации индонезийский НОК. В ответ на этот шаг Индонезия организовала Игры развивающихся сил. Это была альтернатива Олимпиаде для стран с антиимпериалистической ориентацией — идею развивал президент Сукарно. В Джакарту в 1963 году приехали спортсмены из 48 стран, включая атлетов из рабочих сообществ капиталистических государств. МОК заявил, что участники такого рода соревнований поддерживают дискриминацию Израиля и Тайваня, а значит будут отстранены от Олимпиады в Токио-1964. Угроза подействовала — в последний момент делегации сменили лидеров сборной на спортсменов второго эшелона, чтобы избежать возможных проблем. Индонезия и КНДР затем пропустили Олимпиаду в Токио 1964 года по собственной инициативе — это был первый официальный политический бойкот, который затем запустит целую череду подобных скандалов.

Однако есть и позитивные тренды. К примеру, в феврале этого года в Индонезии проходил Кубок наций по велотреку. Мало того что на турнир допустили делегацию Израиля, так еще и израильский спортсмен Михаил Яковлев завоевал там бронзовую медаль в кейрине. Впервые в истории Индонезии в стране был поднял израильский флаг.

Между тем сам Израиль сейчас испытывает давление в связи с тем, что на чемпионате Европы по самбо в этой стране находятся делегации из России и Белоруссии. Протест выказало посольство Украины в Тель-Авиве. Киев требовал перенести соревнования из Хайфы в том случае, если приглашение для россиян и белорусов не отменят. Однако израильтяне не пошли на поводу, показав пример всему миру, как действовать в ситуациях, когда политика вмешивается в спорт.