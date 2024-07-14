Итоги финального этапа Кубка России.

Пляжный волейбол. Финал Кубка России. Санкт-Петербург

Женщины

Матч за третье место

Макрогузова/Ганенко — Дабижа/Савельева — 2:0 (21:17, 21:14)

Финал

Егорова/Бочарова — Ряжнова/Лудкова — 2:1 (21:18, 21:23, 15:10)

Мужчины

Матч за третье место

Веретюк/Архипов — Величко/Сиволап — 2:1 (21:15, 21:18, 15:13)

Финал

Стояновский/Лешуков — Рейнсон/Красильников — 2:0 (21:14, 21:17)

В Санкт-Петербурге состоялось одно из главных событий сезона в пляжном волейболе — финал Кубка России. Местом для спортивного праздника стала Дворцовая площадь. Подобной локации в российском пляжном волейболе еще не было. Песчаные корты идеально вписались в самую известную площадь Северной столицы.

Сумасшедшая локация

Финал Кубка России привлек в центр города много известных гостей. На трибунах были замечены волейболисты питерского «Зенита» Владислав Бабкевич и Егор Клюка, а также новый главный тренер команды Владимир Алекно. Все поразились масштабу пляжного этапа Кубка России и отдельно восхищались местом для проведения финала.

«Локация сумасшедшая. Для популяризации волейбола лучше не найти места в Питере. Даже не зная пляжный волейбол, люди все равно заходят и смотрят. Кому-то это понравится. Будут больше посещать матчей. Отличная атмосфера», — говорил Егор Клюка.

«Я считаю, что это праздник волейбола, — соглашался Владимир Алекно. — Вы посмотрите, какая организация, площадка. Народ эмоционально воспринимает каждый розыгрыш. Это здорово!»

Не только звезды спорта пришли посмотреть на лучших пляжников страны. Так, в день медальных матчей среди зрителей был и заслуженный артист России и, возможно, самый известный житель Петербурга Михаил Боярский. Кстати, знаменитый актер имеет некоторое отношение к волейболу. Он сыграл в художественном фильме «Путь к медалям», который совместно сделали СССР и Япония к Олимпиаде-80. Картина была посвящена как раз волейболу.

Трибуны на Дворцовой никогда не оставались пустыми, а в финалах были забиты под завязку, несмотря на классический питерский дождь. Организаторы хорошо подготовились к такому ажиотажу и сделали для зрителей множество различных развлечений: яркие фотозоны, викторины с призами, диджей. Можно было не только посмотреть, как играют другие, но и поиграть самому в текволи (смесь настольного тенниса и волейбола) или аэрохоккей.

Также каждый имел возможность протестировать современные мячи «Волар». Эта российская фирма разработала снаряды для всех видов волейбола. С прошлого сезона ими играют классики, зимой свой мяч обрели специалисты на снегу, а весной состоялась презентация варианта для пляжников. На одном волейбольном инвентаре «Волар» не останавливается. В прошедшие выходные перед финальными матча на Дворцовой площади компания представила новую коллекцию игровой формы сборной России. Презентовали экипировку в белой, синей и красной расцветках звездные игроки и тренеры.

Фото Владимир Бланк, Известия

Интернациональный матч

Финал Кубка России в Питере также украсил уникальный матч с участием иностранных волейболистов. На турнир приехали титулованные пляжницы из Бразилии Лилиане Маестрини и Ларисса Франса и кубинский дуэт Веране Кенс Эблис и Гомес Лимонта Дамиан. На одну игру они обменялись партнерами, создав бразильско-кубинские пару. Победу в двух сетах одержал дуэт Лариссы и Эблиса — 21:13, 21:14.

Но иностранные специалисты пляжного волейбола добирались до Санкт-Петербурга не только ради выставочного матча, но и побороться за медали. Тем более призовой фонд у финала Кубка был солидный — 10 миллионов рублей. Такой суммы ранее в российской пляжке еще не разыгрывали. Победители получал чек на 1 миллион 300 тысяч, серебряные призеры — на 700 тысяч, бронзовые — на 600 тысяч.

В итоге от подиума кубинцы были далеко, остановившись в 1/8 финала, а бразильянки добрались до четвертьфинала, проиграв только будущим победителям. Лили и Ларисса регулярно приезжают в Россию и всегда остаются довольными.

«Я играла в России много раз. Каждый раз был особенным. Все прекрасно! Люди обожают пляжный волейбол. Им нравится наша команда. А нам нравится здесь играть», — объясняла чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Ларисса Франса.

В женском финале кубок и самый большой денежный чек между собой разыгрывали представительницы калининградского «Локомотива»: Елизавета Лудкова с Ариной Ряжновой против Марии Егоровой и Марии Бочаровой. В нынешнем сезоне девушки уже играли между собой в одном финале. Это было на этапе чемпионата страны в Краснодаре. Тогда все решилось на тай-брейке в пользу двух Маш.

В Санкт-Петербурге девушки выдали не менее зрелищную битву. Фаворитами вновь считались Бочарова и Егорова. В начале встречи они не очень хорошо смотрелись на приеме, но быстро обрели стабильность и завладели первой партией, без лишних нервов доведя ее до победы. Во втором сете они тоже часто шли впереди, но в концовке Ряжнова и Лудкова смогли перевернуть игру. Арина и Елизавета добрались до двойного сетбола. Однако Егорова не согласилась просто отдавать партию и была неуязвима в защите, подарив эпичную развязку. Она без устали носилась по тяжелому и мокрому песку и доставала мертвейшие мячи, которые были обязаны упасть в площадке. Геройство Марии помогло дойти до баланса, но партию все же взяли Ряжнова и Лудкова.

Зато на тай-брейке во многом за счет неприятной для соперника подачи Егоровой их дуэт заимел комфортнейший задел — 5:0. Слишком близко две Маши соперницам приблизиться не дали, завладев Кубком России.

Илья Лешуков и Олег Стояновский стали победителями Кубка России. Фото Всероссийская федерация волейбола

Красильников против Стояновского

В мужском финале друг против друга сошлись Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Вместе они творили историю, выиграв сначала золото чемпионата мира, а затем серебро Олимпиады-2020. После Игр в Токио дуэт распался. Стояновский начал выступать с Ильей Лешуков. В последние годы это сильнейшая пара России. В нынешнем сезоне они вместе не проиграли ни одного турнира.

Год назад в Питере (тогда играли на площади Растрелли) Красильников с Константином Семеновым в жесткой рубке в финале смогли одолеть лидеров. Вот только этим летом у Вячеслава снова сменился партнер. Он стал играть с 18-летним Владиславом Рейнсоном, для которого нынешний сезон дебютный в пляжном волейболе. На первом совместном турнире Рейнсон и Красильников провалились, не сумев пройти квалификацию. Чемпион мира в интервью «СЭ» говорил, что время для их дуэта еще придет: «Уверен, что за этот сезон мы наберемся опыта и уже в следующем, а может даже к концу нынешнего выйдем на хорошие результаты».

Красильников немного ошибся, ведь на хорошие результаты их пара вышла уже к середине сезона и дошла до золотого матча финала Кубка России. А ведь это один из двух главных турниров лета. Да, пока сломить непобедимых Стояновского и Лешукова не получилось, но Вячеслав и Владислав действительно достойно боролись и временами показывали отличное взаимопонимание, как будто играют вместе уже не первый год.

Олег и Илья забирают в свою коллекцию очередной трофей. На пути к нему золотой дуэт не отдал соперникам ни одного сета. «Если честно, турнир был не самый простой, как кажется. Мы выложились полностью. Была некоторая дополнительная ответственность, что играли на Дворцовой площади при таких трибунах, которые отработали на все сто. Спасибо, что пришли, несмотря на такую погоду. Мы очень рады играть перед вами», — подытожил Стояновский.

Дальше в пляжном календаре стоит этап чемпионата России в Северодвинске. Он пройдет с 18 по 21 июля.