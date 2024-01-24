Норвежка Киркейде победила в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Норвежская биатлонистка Марен Киркейде завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Брезно-Осрблье (Словакия).

Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 41 минуту 26,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла Алина Стремоус из Молдавии, отстрелявшая без промахов и уступившая победительнице 46,5 секунды. Тройку лидеров замкнула представительница Словакии Эма Капустова (+59,1; 0 промахов).

Чемпионат Европы по биатлону проходит с 24 по 28 января в Словакии.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.