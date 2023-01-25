Стремсхайм победил в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Норвежский биатлонист Эннре Стремсхайм одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы-2023 в Ленцерхайде. Спортсмен не допустил ни одного промаха и прошел дистанцию за 52 минуты и 5,9 секунды.

Вторым пришел украинец Антон Дудченко, отстав от норвежца на 2 минуты и 4,7 секунды и допустив один промах.

Третью строчку занял словенец Ловро Планко (+2,16.5), допустив также один промах.

Биатлон.

Чемпионат Европы — 2023.

Ленцерхайде.

Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км.

1. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 51.05,9 (0 промахов).

2. Антон Дудченко (Украина) — отставание 2.04,7 (1).

3. Ловро Планко (Словения) + 2.16,5 (1).