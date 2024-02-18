Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону, двукратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше заняла первое место в женском масс-страте чемпионата мира в Нове-Место (Чехия).

Она преодолела дистанцию за 34 минуты 37,2 секунды.

Второй стала итальянка Лиза Виттоцци. Обе биатлонистки прошли четыре огневых рубежа без единого промаха.

Третье место заняла француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 31,2 секунды (0).

3. Лу Жанмонно (Франция) +56,7 (1).