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22 февраля 2020, 08:05

Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция женской эстафеты

Екатерина Юрлова.
Фото СБР
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В субботу, 22 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 13.45 по московскому времени начнется женская эстафета.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За сборную России выступят Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //
Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //
Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //
Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону

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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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