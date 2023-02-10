Сегодня, 17:37
Немецкая биатлонистка Дениза Херманн выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.
Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 19,7 секунды и ни разу не промахнулась.
Второй в гонке стала Ханна Эберг из Швеции (+2,2 и 0 промахов). Третье место заняла ее соотечественница Линн Перссон (+26,2 и 0 промахов).
11 февраля на чемпионате мира в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка. Начало — в 16.30 мск.
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Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Дениза Херманн(Германия) — 21.19,7 (0)
2. Ханна Эберг (Швеция) +2,2 (0)
3. Линн Перссон (Швеция) +26,2 (0)
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) +31,3 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) +45,8 (1)
6. Маркета Давидова (Чехия) +50,5 (0)