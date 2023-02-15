Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Сегодня, 17:41
Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, который проходит Оберхофе (Германия).
Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 43 минуты и 36,1 секунды, допустив один промах.
Второе место заняла еще одна представительница Швеции Линн Перссон (отставание 10,3 секунды, 0 промахов), третье — итальянка Лиза Виттоцци (28; 1).
Чемпионат мира по биатлону
Оберхоф, Германия
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
1. Ханна Эберг (Швеция) — 43.36,1 (1 промах)
2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0)
3. Лиза Виттоцци (Италия) +28,0 (1)
4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0)
5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3)