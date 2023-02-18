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Сегодня, 16:15

Жаклен поделился эмоциями после победы Франции в мужской эстафете на ЧМ-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

В составе французов выступили Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Жаклен и Кантен Фийон-Майе. Команда преодолела дистанцию за 1 час, 21 минуту и 48,8 секунды с 1 штрафным кругом и 9 дополнительными патронами.

«У этой победы особый вкус. Мы показали характер команды. Мы сделали то, что было необходимо для победы в сложных условиях. Мы надеялись на лучшее в течение нескольких недель, и теперь у нас есть золотая медаль в эстафете. Это победа команды, победа друзей», — приводит слова Жаклена L'Equipe.

Второе место в мужской эстафете заняла сборная Норвегии, третье — Швеция.

Сегодня, 18 февраля, на ЧМ в Оберхофе пройдет женская эстафета, которая начнется в 17.00 (мск).

Сборная Франции по биатлону
Эмильен Жаклен
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