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Сегодня, 10:00

Эмильен Жаклен пропустит гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира в гонках преследования Эмильен Жаклен не будет участвовать в гонке преследования на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, сообщает пресс-служба Французской федерации лыжных видов спорта (FFS).

Сообщается, что решение о снятии 27-летнего Жаклена с гонки было принято совместно с FFS. Таким образом, французский биатлонист не сможет защитить титул чемпиона мира в гонке преследования, завоеванный им в 2021 году на турнире в Поклюке.

11 февраля Жаклен допустил четыре промаха в спринте на чемпионате мира-2023 и занял 36-е место в гонке.

Мужская гонка преследования состоится сегодня, 12 февраля. Начало — в 17.30 мск.

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
Эмильен Жаклен
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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