Ханна Эберг о золоте чемпионата мира: «Эмоции переполняют. Кажется, что я сделала что-то нереальное»

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Второе место заняла еще одна представительница Швеции Линн Перссон, третье — итальянка Лиза Виттоцци.

«Я думала, что будет очень тяжелая гонка, но старалась сохранять концентрацию. У меня был промах на первом огневом рубеже, но я чувствовала себя вполне уверенно. Эмоции переполняют, кажется, что я сделала что-то нереальное. Должно быть, пройдет некоторое время, прежде чем я это осознаю. Сезон был сложным путешествием. Но я наконец-то снова обрела чувство соперничества.

Быть сегодня на подиуме вместе с Линн Перссон очень приятно. Линн невероятно впечатлила меня тем, что показала чистую стрельбу», — приводит слова Эберг Expressen.

16 февраля на ЧМ-2023 в Оберхофе пройдет одиночная смешанная эстафета.