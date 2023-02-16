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Сегодня, 00:36

Лиза Виттоцци: «Не ожидала, что окажусь на подиуме. Очень горжусь результатом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Виттоцци завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла шведка Ханна Эберг, второе — Линн Перссон. Ранее итальянка пропустила гонку преследования из-за болезни.

«Если вспомнить прошлые выходные, то я и не ожидала, что сегодня окажусь на подиуме. Я старалась не думать, в какой я форме, просто распорядилась той энергией, которая у меня была. Сегодня я была очень расслаблена перед стартом, просто думала: «Сделай все возможное». Так что я очень горжусь этим результатом», — приводит слова Виттоцци сайт IBU.

16 февраля на ЧМ-2023 в Оберхофе пройдет одиночная смешанная эстафета.

Биатлон
Лиза Виттоцци
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