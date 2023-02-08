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Чемпионат мира

Сегодня, 18:38

Бе сравнялся с Фуркадом по количеству золотых медалей ЧМ, лидирует Бьорндален

Руслан Минаев
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
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Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Команду победителей представляли Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе.

Таким образом, Бе сравнялся по золотым медалям на ЧМ с французов Мартеном Фуркадом. У обоих теперь по 13 медалей.

Лидером по количеству золотых медалей чемпионатов мира является норвежец Уле Эйнар Бьорндален — 20, среди которых 11 личных. У Фуркада также 11 личных медалей. У Бе — 4.

Биатлон
Йоханнес Бе
Мартен Фуркад
Уле-Эйнар Бьорндален
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Ольсбу-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась с Нойнер