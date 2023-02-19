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Сегодня, 17:08

Бьорндален о победе Самуэльссона в масс-старте: «Его выступление было впечатляющим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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20-кратный чемпион мира Оле Эйнар Бьорндален высказался о победе шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира-2023. Самуэльссон выиграл первое золото ЧМ в карьере.

«Выступление Самуэльссона было впечатляющим. Невероятно видеть, что сделал Себастьян. Он начал чемпионат мира не лучшим образом, но затем вернулся в борьбу и не допустил в последней гонке ни одного промаха. Сегодня он был лучшим биатлонистом. Самуэльссон хорошо принимает тактические решения. У него был хороший план, которого он придерживался на протяжении всей дистанции. Он все сделал правильно», — приводит слова Бьорндалена SVT.

Биатлон
Себастьян Самуэльссон
Уле-Эйнар Бьорндален
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