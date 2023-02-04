Серохвостов: «На чемпионате мира буду болеть за Андерсена и Вирер»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ», за кого будет болеть на чемпионате мира.

— Есть ли у тебя кто-то среди мужчин и женщин, за кого будешь персонально болеть на чемпионате мира?

— У мужчин, наверное, буду болеть за Филипа Андерсена, — сказал Серохвостов «СЭ». — Он мне как-то больше симпатизирует как спортсмен. Надеюсь, что он возьмет медальку. У женщин даже не знаю. Надеюсь, что Вирер возьмет. Она мне нравится, как женщина.

— Ксюша (Довгая, девушка Даниила. — Прим. «СЭ») прочитает же.

— Ксюшу больше люблю. Это можно тоже оставить.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).